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Какой сегодня праздник: 28 октября
28.10.2017 06:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 28 октября отмечается День домашнего печенья? Так что обязательно порадуйте своих близких самостоятельно приготовленным угощением. О том, какие еще поводы для радости есть 28 октября — в обзоре Sputnik.
Что произошло 28 октября
В 1886 году в Нью-Йорке состоялось официальное открытие статуи Свободы.
В 1914 году фирма Kodak объявила о начале работы над созданием технологий цветной фотографии.
В 1924 году Франция де-юре признала советское правительство.
В 1972 году пассажирский авиалайнер Airbus A300 отправился в первый полет.
Также 28 октября празднуется Международный день анимации, в России — День бабушек и дедушек, а в Исландии — праздник зимы.
Кто родился 28 октября
28 октября в православном календаре
Православные чтут память преподобного Евфимия Нового, первомученика Лукиана, святителя Иоанна.
Именины
В этот день именины у Дениса, Ивана, Дмитрия, Афанасия, Ефима, Лукьяна, Семена.
28 октября в народном календаре
Люди об этом дне говорили так: "Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, сон навевает".
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Этот день является 301-м в григорианском календаре, до Нового года остается 64 дня.
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