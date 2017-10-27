Какой сегодня праздник: 28 октября

Знаете ли вы, что 28 октября отмечается День домашнего печенья? Так что обязательно порадуйте своих близких самостоятельно приготовленным угощением. О том, какие еще поводы для радости есть 28 октября — в обзоре Sputnik.

Что произошло 28 октября

В 1886 году в Нью-Йорке состоялось официальное открытие статуи Свободы.

В 1914 году фирма Kodak объявила о начале работы над созданием технологий цветной фотографии.

В 1924 году Франция де-юре признала советское правительство.

В 1972 году пассажирский авиалайнер Airbus A300 отправился в первый полет.

Также 28 октября празднуется Международный день анимации, в России — День бабушек и дедушек, а в Исландии — праздник зимы.

Кто родился 28 октября

28 октября в православном календаре

Православные чтут память преподобного Евфимия Нового, первомученика Лукиана, святителя Иоанна.

Именины

В этот день именины у Дениса, Ивана, Дмитрия, Афанасия, Ефима, Лукьяна, Семена.

28 октября в народном календаре

Люди об этом дне говорили так: "Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, сон навевает".

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