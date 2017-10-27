Почему мы обесцениваем себя и свои желания?

«Не так и хотелось», «все друг другу изменяют», «незаменимых нет», «с вами все равно было скучно» — кто не слышал подобных фраз, которые полностью обесценивали то, что было для нас важным. Логика мышления проста: меня лишили «конфетки», я подавлен, разочарован, но виду не подам, буду отрицать значимость события, чтобы избежать боли и сохранить чувства. Это своеобразный механизм защиты психики, который помогает сохранить лицо, когда что-то пошло не по плану. Мозг будто говорит: «Ты можешь обесценить этих людей, свои чувства к ним, только выдержи удар, не позволяй над собой смеяться!» И это действительно работает…





Как мы обесцениваем чувства?

«Не парься ты из-за ерунды!» «Забей и переключись на другое». Люди не любят переживать негативные эмоции, потому что не знают, что делать с чужим горем. Гораздо проще проигнорировать внутреннюю боль, спрятаться от сильных переживаний, обвинить человека в слабохарактерности. Ведь глупо же лить слезы и корчить из себя жертву, вместо поддержки получи порцию обвинений и смешков, ты «сам виноват». Никому не хочется оказаться на месте жертвы, ощутить ее боль, разделить ее страх и полную беззащитность… пусть барахтается в болоте одна, наша хата с краю.

Как мы обесцениваем свои желания?

Очень хочется достичь финансового процветания, найти половинку, облететь полмира в поисках приключений, но не всем так везет. Когда добыча не идет в руки – это болезненный удар по собственной самооценке, особенно если людям в нашем окружении упорства хватило. И что делать тогда? Можно признать свое поражение, столкнувшись с чувством стыда, злобы или безмерной жалости к себе. А можно поступить проще — обесценить мечты, как в басне про лису и виноград, от которого отказались под предлогом «недоспелости». Итак, мы неудачники не потому, что лежали на диване и лелеяли свою трусость, виновато коррумпированное правительство, сосед, у которого больше связей, и планеты, которые стояли не в том порядке! Не лишним будет вспомнить, что деньги портят людей, а мы сохранили сердце…

Как мы обесцениваем себя?

А себя мы обесцениваем, когда стесняемся озвучить свои желания в попытке избежать недовольства окружающих. Когда терпим хамское обращение, работаем за копейки, наступаем на горло своим принципам и живем в разрушительных отношениях. Мы говорим себе: «Ну и что, что мой заработок едва покрывает базовые нужды, кто я такой, чтобы мне повышали жалование?» Или: «Он грубит, приходится терпеть постоянные измены, но кому сейчас легко? Все мужчины из одного теста». Получается, мы ставим свои чувства и желания ниже потребностей других, тем самым унижая свою личность. Чтобы что-то изменить, придется работать с самооценкой и отказаться от привычки заниматься мазохизмом.

Про обесценивание близких

Еще один вариант повышения своей значимости – сделать любящих людей зависимыми от себя, унизить их, внушив идею собственной ненужности и неправильности. «Да кому ты можешь понравиться, криворукий?» «Стань другим – и я буду тебя любить». Очень часто к такой форме обесценивания прибегают люди-эгоисты и прирожденные манипуляторы, которые привыкли чувствовать себя особенными на фоне остальных. Сюда относятся супруги с их унижающими репликами («до мамы тебе далеко», «не позорь меня перед начальником»), а также требовательные родители, которые обесценивают успехи собственных детей, убивая мотивацию к успеху («серебряная медаль – не золото, неудачник!»). Таким образом, этот метод может работать еще и как способ изощренного психологического насилия.

Положительная сторона обесценивания

Впрочем, механизм обесценивания имеет и положительную сторону – он помогает человеку отпустить пошлое, отказаться от изживших себя отношений, болезненных воспоминаний или несбывшихся надежд. Согласитесь, было бы трудно отказаться от чего-то хорошего, не сбросив его важность. Даже любимое платье, которое порядочно износилось, нужно уговаривать себя выбросить, убедив мозг, что мода на него прошла. А что вы будете делать, если придется переезжать, расставаться с дорогими людьми, отпускать детей в вольное плавание или идти на компромиссы с начальством?

Единственный способ не застревать в чувствах, обезболить «душевный зуд» – использовать обесценивание, которое придает ложную уверенность в том, что все движется только к лучшему. Иногда такая таблетка — единственный способ заставить себя жить дальше, отпустить прошлое, примириться с настоящим. Понижая значимость человека, который нас предал, мы спасаем себя от саморазрушения, защищаем сердце от боли. Обесценивая неудачи, мы прячемся от чувства вины и пытаемся сохранить позитивный настрой. А еще обесценивать могут нас, когда мы больно задеваем чувства другого человека. Столкнувшись с таким отношением, нужно не обижаться, но попытаться понять: зачем он ведет себя так гадко, от чего защищается? Такой взгляд на отношения поможет разобраться в чувствах партнера и исправить ошибки. Обесценивают ведь не просто так, человек пытается убежать от боли…

Текст: Flytothesky.ru