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Люди, рожденные в феврале — одни из самых оригинальных

28.10.2017 13:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Планета Уран управляет знаком Водолея и месяцем февралем. Вы один из самых оригинальных людей, которые живут на нашей планете. В феврале родилось множество эксцентричных людей и великих изобретателей, а планета Уран «ответственна» за все тайные знания и науку астрологию. Февральских людей привлекают исследования, электроника, психология, изучение сверхъестественного и астропсихология. Кроме того, им безумно интересны все передовые технологии. Если вы родились в феврале, то у вас очень высок шанс добиться славы и успеха.

Люди, рожденные в феврале — одни из самых оригинальных

Фильм «Назад в будущее» – один из лучших способов продемонстрировать изобретательность Урана с точки зрения творческого подхода. Вы сильный и сконцентрированный человек, получивший от звезд безошибочную интуицию, здравый смысл, изобретательность и мощную волю. Но вы также должны научиться слушать других и участвовать в беседах равноправно, а не с чувством превосходства.

Те, кто родились в феврале, должны также научиться позитивно управлять инновационной ментальной силой Урана для улучшения и благополучия мира. Быть просто эксцентричным человеком – это не ваш путь, вы должны быть вооружены предусмотрительностью и благоразумием. Люди февраля отчасти бескорыстные идеалисты, и их миссия состоит в том, чтобы продвигать мудрость Вселенной и её знания.

Вы справляетесь с жизненными трудностями с улыбкой на лице и спокойно переживаете неудачи, используя глубокие духовные знания. Практически все февральские люди оригинальны, независимы, красивы, интеллектуальны и умело используют свою невероятную магнитную сексуальность для достижения целей. У них нередко рождаются чрезвычайно умные и способные дети или близнецы.

Слово предостережения для тех, кто родился в феврале: если вы – действительно продвинутая душа, рожденная для дальнейшего познания мироздания, многие люди могут не понять вас и вашу уникальную миссию, а потому они будут стараться отвергать вас и умалять ваши позитивные качества. С банальной физической точки зрения, людям февраля настоятельно рекомендуется не переедать и не заедать стресс.

Текст: Flytothesky.ruЛюди, рожденные в феврале — одни из самых оригинальных

 
 
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Планета Уран управляет знаком Водолея и месяцем февралем. Вы один из самых оригинальных людей, которые живут на нашей планете. В феврале родилось множество...

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