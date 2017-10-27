Снижение веса: почему мы саботируем свои цели (и как это прекратить)

— «Я занималась в спортзале утром, поэтому я заслужила эту пиццу».

— «У меня стресс после тяжелого дня, а шоколад помогает мне расслабиться».

— «Я могу побаловать себя. Сейчас выходные, и я ела здоровую пищу всю неделю».

Звучит знакомо?





Многие люди саботируют собственные цели по снижению веса. Делаете ли это вы? И если да, то как это преодолеть? Есть огромная разница между пониманием того, что делать, и делать это на самом деле. Успех (или его отсутствие) сводится к нашему мышлению, психологии и привычкам. Это настоящие психологические препятствия, но в этом мире преодолеть можно практически всё. Попробуйте следующее упражнение из трех шагов.

Перечислите пять причин, по которым вы, возможно, саботируете свой успех

— Я думаю у меня не получится, так зачем беспокоиться и мучиться.

— Мой партнер любит пиво; я тоже люблю пиво и хочу его пить, не беспокоясь о калориях или углеводах.

— Я боюсь, что мне придется перестать есть мою любимую еду.

— Я не хочу изнурять себя в спортзале часами.

Это лишь примеры таких причин. Но как только вы их определите и поймете, почему вы сами себя саботируете, то сможете начать этим причинам противостоять.

Проанализируйте эти причины

Фактически в основе этих причин лежат страхи, потому измените логику подхода к ним. Вы вполне можете пить пиво со своим партнером, однако ищите разумный баланс. Не бойтесь отказа от любимой пищи, потому что вы можете питаться ею во время потери веса, но немного. Когда вы теряете вес, оставайтесь счастливыми, а не несчастными. Бросьте вызов своим страхам, в конце концов. Кстати, изнуряться себя до изнеможения в спортзале тоже необязательно, ведь 80 % потери веса – это правильное питание, а не жизнь с тренажерами.

Перечислите пять причин, по которым вы считаете, что ваша жизнь будет лучше, когда вы достигнете своей цели

Вот несколько примеров:

— Я буду здоровее и уменьшу шансы на приобретение болячек.

— У меня будет больше энергии для себя и своих близких.

— Я буду отлично получаться на фотографиях, а не прятаться от камеры.

— Я буду хорошей моделью для подражания для своих детей, чтобы они в дальнейшем не повторяли мои негативные пищевые привычки.

— Я, наконец, перестану беспокоиться о своем весе.

Пока мы не будем выявлять и избавляться от причин, по которым боимся успеха и подсознательно саботируем его, мы никогда не сбросим вес (как, впрочем, и не добьемся других целей, помимо похудения). Заметьте: мы отлично знаем и понимаем, что полезно для нас, но вместо этого почему-то склонны страдать от отсутствия последовательных действий и собственной решительности, и это ни к чему хорошему, естественно, не приводит.

Текст: Flytothesky.ru