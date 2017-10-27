5 эффективных техник для развития творческого потенциала

В каждом человеке заложен творческий потенциал, способность создавать что-то удивительное и оригинальное. Однако выполнение повседневных рутинных задач, постоянная спешка и напряженный рабочий график приводят к тому, что наш мозг при необходимости решать такое количество задач выбирает наиболее легкие пути, не требующие особых усилий. Поэтому мы используем банальные и проверенные временем решения, а не свои творческие способности для создания более креативного подхода. Если вы хотите раскрыть свой творческий потенциал, начать мыслить свободно, гибко и креативно, тогда следуйте рекомендациям, приведенным ниже.





1. Записывайте идеи

Иногда в течение дня, когда мы выполняем обычные повседневные задачи, например, покупаем продукты, моемся в душе или занимаемся фитнесом, у нас возникают интересные мысли, касающиеся самых разных тем и предметов. Многие из этих идей отличаются оригинальностью и нестандартным подходом, но в повседневной рутине мы забываем о них. Поэтому вам стоит поработать над такой полезной привычкой, как ведение дневника.

Если вас посетили какие-либо интересные мысли, постарайтесь сразу же перенести их на бумагу или в электронный блокнот. Эти записи могут стать источников вашего вдохновения, на их основе вы можете создать что-нибудь по-настоящему креативное. Если у вас пока нет мыслей, которые можно записать, тогда начните с описания ваших проблем или трудных задач. Попытка сформулировать их в письменной форме может натолкнуть вас на какое-нибудь интересное и эффективное решение. Пишите как можно больше, ведь эта привычка помогает развивать пластичность мышления.

2. Поощряйте свое любопытство

Постоянно задавайте себе вопросы, поиск ответа на них может привести вас к новым открытиям. Если вам нужно справиться со сложной задачей, попытайтесь оценить ее под разными углами. Один из наиболее эффективных способов стать более любознательным — это ставить под сомнение любые идеи и концепции. «Почему?» — этот вопрос должен стать вашим спутником по жизни. Причем задавать его нужно не только по отношению к рабочим проблемам, но и ко всем вещам, которые окружают вас. Почему трава зеленая? Почему людям нравится мороженое? Почему одни люди счастливы, а другие нет? Вопросы — это лучший способ стать более любопытным, а любопытство часто приводит к удивительным идеям.

3. Придумывайте интересные списки

Еще одна эффективная техника для развития креативности. И чем нестандартнее будет тема списка, тем более изобретательным вам придется быть. Например, опишите все возможные способны использования дверной ручки. Естественно, первые пункты списка будут довольно банальными. Но чтобы придумать несколько десятков вариантов, потребуется вся ваша смекалка. Не бойтесь импровизировать, быть нелепым и предлагать абсурдные идеи. Только такой подход способен вытолкнуть вас за рамки обычного мышления.

4. Ментальные карты

Еще одни эффективный инструмент для развития творческих способностей. В центре чистого листа напишите тему вашей ментальной карты. Это может быть предмет, термин, задача или проблема. Затем начинайте вокруг центра всего в нескольких словах записывать идеи, которые возникают в вашем сознании при упоминании данной темы. От этих идей проведите линии к понятиям, ключевым словам и ассоциациям, связанным с ними. Картина должна напоминать своеобразную сеть, состоящую из линий, ветвей и взаимозависимых понятий. Ментальные карты — это эффективный способ организации любой информации. Работая над ними, можете включать таймер. Такой мозговой штурм способен породить оригинальные идеи и натолкнуть на решения, которые раньше казались не такими очевидными.

5. Физическая активность

Регулярные занятия фитнесом должны стать неотъемлемой частью вашей жизни. Во время физической активности увеличивается приток кислорода к мозгу, что значительно улучшает его работу. Поэтому регулярные физические нагрузки благотворно влияют на мыслительную деятельность, а значит, и на творческие способности. Никто не заставляет вас идти в тренажерный зал, просто начните больше ходить пешком, делать зарядку, запишитесь в бассейн, на танцы или фехтование. Такое времяпрепровождение не только полезно для вашего тела и мозга, но еще и способно подарить новые впечатления и знакомства. А новый опыт — это еще один прекрасный источник креативности.

Способность творчески мыслить дана нам от рождения, просто иногда мы забываем о ней в повседневной спешке и рутине. Начните регулярно применять техники, описанные в данной статье, и вы заметите, как вас начнут посещать все более креативные и оригинальные идеи.

Текст: Flytothesky.ru