От этих водоемов лучше держаться подальше!

В мире существует огромное количество опасных для жизни мест. Однако особо искушенные туристы идут на осознанный риск, чтобы пощекотать себе нервишки. Кто-то поднимается в горы, сражаясь с экстремальными температурами, а кого-то манят водные просторы со своими чудесными и не очень обитателями. Если вы принадлежите ко второй группе туристов, предпочитающих искупнуться в необычном месте, то настоятельно рекомендуем обходить стороной эти 10 мест!

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