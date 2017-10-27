Проверьте свою грамотность. Даже если вы уверены в том, что являетесь образованным человеком, у вас могут проскакивать время от времени досадные ошибки. Предлагаем проверить свой уровень в этом тесте. 90% людей не могут ответить правильно на все 10 вопросов. А вы справитесь?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Даже самые грамотные люди допускают ошибки в этом тесте на знание русского языка Проверьте свою грамотность. Даже если вы уверены в том, что являетесь образованным человеком, у вас могут проскакивать время от времени досадные ошибки. Предлагаем...