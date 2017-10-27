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Даже самые грамотные люди допускают ошибки в этом тесте на знание русского языка

28.10.2017 19:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Проверьте свою грамотность. Даже если вы уверены в том, что являетесь образованным человеком, у вас могут проскакивать время от времени досадные ошибки. Предлагаем проверить свой уровень в этом тесте. 90% людей не могут ответить правильно на все 10 вопросов. А вы справитесь?Даже самые грамотные люди допускают ошибки в этом тесте на знание русского языка

 
 
 
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