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Даже самые грамотные люди допускают ошибки в этом тесте на знание русского языка
28.10.2017 19:16 — Калейдоскоп | Flytothesky
Проверьте свою грамотность. Даже если вы уверены в том, что являетесь образованным человеком, у вас могут проскакивать время от времени досадные ошибки. Предлагаем проверить свой уровень в этом тесте. 90% людей не могут ответить правильно на все 10 вопросов. А вы справитесь?
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Проверьте свою грамотность. Даже если вы уверены в том, что являетесь образованным человеком, у вас могут проскакивать время от времени досадные ошибки. Предлагаем...
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