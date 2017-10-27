Что делать, чтобы вас не перебивали?

Часто так бывало, что вы начинали рассказывать в компании какую-то историю, но вас внезапно перебивали? Это мог быть кто-то малознакомый или даже ваш друг. После прерывания рассказа, вы не можете вернуться в беседу, и это уничтожает вашу уверенность. Поэтому стоит знать ряд советов, которые избавят от подобных проблем.





Правильно используйте паузы. Если использовать паузы в середине предложений – это поможет втягивать слушателей в рассказ, интриговать их. Когда же паузы используются в конце предложений, то подобные остановки являются прекрасными возможностями, чтобы вас перебить. Сделав паузу в конце предложения, вы позволяете слушателю подумать, что рассказ окончен, что заставит кого-либо вступить в разговор.

Будьте вдохновленным рассказчиком. Слушатели отражают те эмоции, которые вы испытываете. Избегайте медленности и монотонности, передавайте свое вдохновение.

Говорите громко. Не нужно кричать во весь голос, но люди должны четко слышать ваши слова. Рассказывайте, держа зрительный контакт со слушателями, активно жестикулируйте. Такая живая речь будет интересна и насыщена, поэтому вряд ли кому-то захочется вас прерывать на полуслове.

Заслуживайте внимания. Будьте готовы, что кто-то все же вас перебьет. Но вам следует продолжать четко и громко доносить свое мнение до окружающих. Если вы будете делать паузы каждый раз, когда кто-то вас перебивает – вам не дадут высказаться.

Говорите лаконично. Интересная двухминутная история может стать довольно скучной, если ее растянуть минут на пять. Поэтому рассказывайте истории кратко, особенно в большой компании, где каждый желает высказаться.

Создавайте положительный настрой. Стоит отметить, что положительные истории, которые вызывают смех и улыбку, заставят слушателей расслабиться и слушать вас. Если же вы будете говорить о негативных вещах, то слушатели будут пытаться сменить тему разговора. Рассказывайте о тех вещах, которые интересны для конкретной аудитории, тогда люди с меньшей вероятностью станут вас перебивать.

Текст: Flytothesky.ru