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Какой сегодня праздник: 29 октября

29.10.2017 06:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Знаете ли вы, что 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом? Целью этого праздника является призыв к активным действиям в борьбе против инсульта. О том, чем еще ознаменовано 29 октября — в обзоре Sputnik.

Что произошло 29 октября

В 1863 году на международной конференции в Женеве был основан Международный Красный Крест.

В 1888 году в Российской Империи произошла железнодорожная катастрофа, крушение императорского поезда.

В 1945 году в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шариковые ручки. Это произошло почти через 60 лет после получения патента.

В 1998 году в США был запущен в космос Джон Гленн, самый старый астронавт. Ему было 77 лет и 103 дней.

Также в этот день празднуется День длинных пестрых шарфов.

Кто родился 29 октября

29 октября в православном календаре

День мученика Лонгина сотника и преподобной Евпраксии.

Именины

В этот день именины у Алексея, Кузьмы, Ивана, Георгия, Евгения, Леонтия, Терентия.

29 октября в народном календаре

Люди об этом дне говорили: "Если на Лонгина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет". Люди выносили на мороз одежду из сундуков, потому что "солнечный свет морозцем прихвачен, добр и целебен".

 
 
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Этот день является 302-м в григорианском календаре, до Нового года остается 63 дня.

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