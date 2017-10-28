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Какой сегодня праздник: 29 октября
29.10.2017 06:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом? Целью этого праздника является призыв к активным действиям в борьбе против инсульта. О том, чем еще ознаменовано 29 октября — в обзоре Sputnik.
Что произошло 29 октября
В 1863 году на международной конференции в Женеве был основан Международный Красный Крест.
В 1888 году в Российской Империи произошла железнодорожная катастрофа, крушение императорского поезда.
В 1945 году в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шариковые ручки. Это произошло почти через 60 лет после получения патента.
В 1998 году в США был запущен в космос Джон Гленн, самый старый астронавт. Ему было 77 лет и 103 дней.
Также в этот день празднуется День длинных пестрых шарфов.
Кто родился 29 октября
29 октября в православном календаре
День мученика Лонгина сотника и преподобной Евпраксии.
Именины
В этот день именины у Алексея, Кузьмы, Ивана, Георгия, Евгения, Леонтия, Терентия.
29 октября в народном календаре
Люди об этом дне говорили: "Если на Лонгина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет". Люди выносили на мороз одежду из сундуков, потому что "солнечный свет морозцем прихвачен, добр и целебен".
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Этот день является 302-м в григорианском календаре, до Нового года остается 63 дня.
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