Самореализация или материнство? О женщинах с искаженными ценностями

Семья, рождение ребенка, преданность – сегодня эти слова потеряли свою ценность, перестав быть жизненной целью для многих женщин. «Какая нам с этого радость? – недовольно морщатся девушки. — Стирать пеленки и рубашки, посменно стоять у плиты, драить, убирать, а в старости печь печенье. Увольте…»

Материнство и женственность нынче обесценились, куда интереснее стало думать о моде и самореализации, карьере и путешествиях, чем о бытовых проблемах и детях с их вечным нытьем.





Семья отошла на второй план, став фоном для жизненных достижений. Собственное «я», красивая фигура и завидная карьера – вот приоритет современной женщины. Она больше не хочет сидеть дома, прикованной к плите и детским погремушкам, она хочет большего, например, посвятить жизнь себе любимой. И имеет на это право! Правда, где-то внутри она продолжает чувствовать себя несчастной, и работа на износ помогает мало. Откуда взялось это чувство тотального одиночества?

Как женщина отказалась от роли «хранительницы очага»

Никогда не думали, почему наше собственное счастье стало для нас важнее счастья наших детей? Почему мы готовы отдать двухгодовалого ребенка в ясли, только бы скорее вырваться на свежий воздух, вернуться к работе и клубным тусовкам? Неужели чужая тетя в детском саду сможет заменить ребенку маму, будет любить его так же сильно, заботиться о нем так же преданно, вырастит личность? И дело даже не в том, что детский сад – это бездушный конвейер по воспитанию стандартизированных цыплят. Нет. Просто когда-то давно точно так же поступила наша мама, отдав нас какой-то тете на воспитание, потом была школа, техникум, институт… Нас готовили быть лидерами с достойным будущим: докторами, учеными, космонавтами, впереди которых ждет что-то выдающееся. И слово «домохозяйка» звучало неубедительно, все равно что остаться «никем», зависимой от мужа прислугой, неспособной себя обеспечивать. А если муж решит бросить с ребенком на шее?

Что мы вообще знаем о роли женщины? Мы помним свою маму, которая приходила домой поздно вечером сердитой и уставшей. Иногда она проверяла уроки, по праздникам готовила роскошный стол, а еще посещала родительские собрания. За плохое она выписывала ремня, на хорошее не реагировала по причине постоянной занятости. Она практически не знала нас, наших грез и увлечений, потому что у нее ни на что не оставалось сил. Мы и сами знали ее плохо, летом уезжали в лагерь, а в остальное время учились, редко встречаясь за обеденным столом. Не было ни совместных походов в кино, ни задушевных разговоров. Семья воспринималась как нечто незначительное, где нужно было жить, пока не станешь взрослым и не уйдешь в большое плавание.

Однако любовь к ребенку, мужу и дому – все это прививает мама. На своем собственном примере она учит девочку любить семью, вкладывать в нее свою силу и энергию. Именно мама объясняет дочери, как быть хорошей матерью и женой, как любить свою природную миссию и обрести в этой роли счастье. Чтобы не просто тянуть на себе ребенка, но любить играть с ним и заботиться о его благополучии. Чтобы не просто обхаживать мужа и варить ненавистный суп, но хотеть это делать, создавать уютную атмосферу в доме, поддерживать идеи супруга с горящими глазами. Если дочь не видела этого в детстве, если ее мать сама ненавидела материнство и рыдала в подушку от тоски, трудно будет понять, что же такое «женское счастье».

О необходимости учиться быть женщиной

Нас научили следить за фигурой, но не научили, как сохранить любовь. Нам рассказали о том, как важно иметь престижную профессию, но не объяснили, что счастье таится в мелочах, а жизненный успех неотделим от атмосферы в доме и поддержки близких. А потом мы пытаемся склеить осколки второго по счету брака и боремся с безразличием собственных детей, которые кажутся чужаками. Разочарование становится горькой правдой жизни. Казалось бы, есть карьера, красота, бесчисленные возможности, но что-то мы упустили, нет ощущения покоя, внутренней радости, возле сердца зияет черная дыра. Нас обманули! Погоня за самореализацией не делает женщину счастливее.

Каков выход из этой западни? Посмотреть на свою жизнь заново глазами настоящей женщины. Учиться любить не только себя, но и свою семью, думать не только о карьере, но и о муже, детях, животных, счастье близких. Переоценить роль хозяйки дома, служительницы очага и просто женщины, которая умеет и хочет дарить любовь. Какая наша главная задача? Дать жизнь человеку, вырастить его, помочь ему сформировать свое мировоззрение, ценности, раскрыть таланты и способности, поддержать на пути к развитию. Женщина от природы созидательница, она рождена служить своим детям, мужу, природе, она – духовный центр своей семьи, ее душа, совесть, сердце. Вот почему в своих поступках ей лучше руководствоваться любовью, а не эгоистичным стремлением получить от жизни все.

Текст: Flytothesky.ru