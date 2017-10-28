Люди, рожденные в марте: их основные характеристики

Месяц март – это сфера влияния планеты Нептун и мягких, мечтательных, чувствительных и творческих Рыб. Вы прирожденный наставник, философ и перфекционист. Вы талантливый художник, и вам нравятся творческие проекты. Люди марта получили в дар феноменальную интуицию, и они воспринимают жизнь скорее через чувства и ощущения, нежели через логику. Многие рожденные в этом месяце также находят себя в медицине, дизайне и архитектуре. Однако они должны понимать важность постоянного процесса образования, если они хотят использовать весь свой потенциал, данный звездами. Если вы родились в марте, то вы очень восприимчивый, креативный человек со многими талантами.





Ваше слабое место – это чрезмерная озабоченность жизнью окружающих, чувство вины и слепое принятие ряда догм. Тем не менее, у вас очень доброе сердце, а у продвинутых мартовских людей даже присутствуют мощные духовные целительные силы. Цель вашей души – плыть вверх по течению, чтобы самосовершенствоваться и достичь нового уровня понимания Вселенной и её законов.

В молодости человек марта может вести несколько деструктивный образ жизни: он не гнушается обманывать, мошенничать, может увлекаться религиозными течениями и культами, а также разрушать себя алкоголем и наркотиками. Мартовские люди и Рыбы в целом – это кармический знак, обладающий потенциалом достижения бессмертия, славы и удачи с помощью творческой или духовной работы.

В медицинском аспекте мартовским людям важно обращать внимание на свои ноги. Им рекомендуется ходить босиком по траве, чтобы воспринимать силу от Земли и подпитываться её энергией. Во время принятия серьезных решений людям марта нельзя пренебрегать своим «внутренним голосом», но внимательно к нему прислушиваться.

Слово предостережения: не плывите вниз по течению, так как вас могут увлечь глубокие зыбучие пески планеты Нептун без возможности вернуться. Не забывайте соблюдать законы Вселенной, поскольку именно их выполнение является основой вашего счастья и успеха.

Текст: Flytothesky.ru