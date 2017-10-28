Как выбраться из любовного треугольника? Инструкция для мужчин

Сколько раз ты думал о том, чтобы поставить точку в этой игре? Сколько раз говорил себе: «Хватит, пришло время сделать выбор!» А потом обессилено прятал голову в песок, коря себя за слабость и позорный побег. Увы, проблема, которую ты создал, не рассосется сама собой, рано или поздно придется собрать остатки решимости в кулак, чтобы окончательно определиться. И решение лучше принимать, смотря в будущее, которого ты так боишься…





Как выпутаться из любовного треугольника? Читай инструкцию, которая поможет прислушаться к себе, отказавшись от гнета вины.

1. Не надо малодушничать, рассчитывая, что ситуация сама собой решится, этого не случится. Не надейся перекинуть проблему на плечи женщин, ты сам заварил эту кашу. Да, она могла бы уйти сама, дав тебе в руки карт-бланш, однако женщины – куда более терпеливый народ, чем ты думаешь, а еще они обожают провокации. Громкие угрозы и ультиматумы в стиле «решайся, иначе никогда меня не увидишь» — пугалка, чтобы заставить тебя шевелиться.

2. Найди то, что поможет тебе немного расслабиться и набраться сил. Ты слишком долго спорил с собой, чтобы принять верное решение, нужно сделать паузу, переключиться. Не верь истерикам любовницы, которая требует дать немедленный ответ. Скорее всего, тебя водят за нос, и завтра она предоставит очередную скидку. Времени много, так что посвяти его себе.

3. Откажись от постоянных выяснений отношений, прекрати усугублять свое положение, закидывая партнершу обвинениями. Будь гибким, как ручей, на все претензии и допросы отвечай уклончиво, чтобы сохранить статус-кво. А еще не давай никаких обещаний!

4. Оставь чувство вины кому-нибудь другому, ты больше не жертва. Пора признать, что твоя «большая» любовь как-то быстро превратилась в удушающую зависимость, она больше не приносит ощущения легкости и счастья. Никому. И все-таки это не повод корчить из себя страдальца, загоняя сердце нервотрепкой, нужно беречь себя! Иначе не успеешь моргнуть, как превратишься в импотента, а то и хуже – получишь инфаркт, став золотой находкой для психиатров. Болезнь – не выход, от нее еще никому не становилось лучше.

5. Прекрати цепляться за своих детей, раздутое чувство вины – не лучший повод оттачивать отцовские инстинкты. Да, приятно вылезти из змеиного гнезда и посвятить свободное время заботе об отпрысках, однако это не поможет разрешить болезненную дилемму, наоборот, только все усугубит. В глазах любой женщины мужчина приобретает еще большую ценность, если любит детей. А значит, перспектива порвать с тобой покажется им еще больше невыносимой, только усилит их хватку.

6. Не оправдывайся ни перед одной из своих женщин, не играй роль страдальца, побитого жизнью, какой в этом смысл? Да, ты провинился, ты не думал о таком повороте событий. Но ты не бежишь от ответственности, за свой недальновидный поступок ты готов расплатиться по всем счетам. Не делай ее виноватой, не провоцируй тараканов в женской голове ополчиться против тебя со всей ненавистью и злобой. Умей быть честным с ней и собой, умей принимать последствия. Перестань разбираться, кто крайний, лучше ищи пути, как выйти из игры с наименьшими потерями.

7. Помни, ты изначально свободен и никто не может навязать тебе свой сценарий событий. Прислушайся к сердцу, какие ощущения ты испытываешь с каждой из женщин, что ощущаешь в их присутствии, насколько тебе комфортно? Что ты думаешь о вашем будущем? Прошлое оставь прошлому. Если внутри пустота – займись обычными вещами, которые пока еще могут доставить тебе удовольствие. Пробуй что-то новое, ищи то, что вернет вкус жизни. Доволен? Продолжай в том же духе. Не радует? Отбрось в сторону и двигайся дальше.

8. Откажись от личного эгоизма, посмотри на свою жизнь глазами постороннего наблюдателя. Как ты пришел к этой ситуации? Как на тебя реагирует твое обычное окружение? Насколько твои цели, жизненные принципы, идеи и мечты резонируют с женщинами, которых ты выбрал? Быть может, кто-то из них не готов принять тебя настоящего, кому-то из них не нравятся твои желания, стиль жизни, что и привело к ожидаемому конфликту? Хватит игнорировать себя и идти на постоянные компромиссы с совестью, ты это уже делал, вот к чему все пришло. Пора пойти другим путем, учиться решать конфликты по-взрослому. Либо вы оба меняетесь, либо расходитесь, в одиночку барахтаться ты уже пробовал…

Ну а если результат твоего загула тебя не волнует, если ты привычно отмахнулся от проблемы и решил не предпринимать ничего – добро пожаловать в мир «безъяйцевых». Похоже, ты тот еще любитель помучиться.

Текст: Flytothesky.ru