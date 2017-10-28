Детский гороскоп: характер малышей по знаку зодиака

Становясь родителями, мы все мечтаем о том, чтобы наш ребенок стал хорошим человеком, был здоров, имел успехи в учебе и спорте, состоялся в личной жизни и карьере. Но мало кто задумывается о том, что все наши старания привить ребенку определенный набор качеств не всегда оправдываются. Если учесть, что детки рождаются под своей определенной звездой, то становится ясно, что каждому из них будут присущи свои достоинства и недостатки. Давайте рассмотрим подробнее, какими чертами характера обладают малыши разных знаков зодиака.





Малыши-Овны – это невероятно самостоятельные и непреклонные в любых вопросах крошки. Они практически не поддаются какому-либо давлению со стороны взрослых, а на любые замечания реагируют агрессией и даже бунтом. Любой конфликт с ними нужно решать полюбовно. Станьте для малыша-Овна другом, ровней и вам гораздо легче будет корректировать его маленькие промахи.

Телец с малых лет серьезен, иногда даже слегка угрюм. А его настроение напрямую зависит от уровня комфорта. Эти детки не любят спонтанность и образ жизни «на бегу». У них все и всегда должно быть по полочкам – завтрак, обед и ужин по расписанию, подъем и отбой в одно и то же время. Если у вас получится организовать четкий режим малышу-Тельцу, он будет регулярно одаривать вас доброй улыбкой и нежными объятиями.

А вот крошки-Близнецы, напротив, слишком быстро устают от однообразия и жаждут новых приключений. Когда эти исследователи только начинают познавать мир, стоит быть готовыми к тому, что все пульты, журналы, посуда, косметика инструменты и прочие домашние предметы будут ощупаны и опробованы на вкус. Близнецы дошкольного возраста быстро становятся самостоятельными и легко заводят новые знакомства со сверстниками.

Каждый маленький Рак особо нуждается в материнской ласке и пристальном внимании. Эти детки чаще других расстраиваются по мелочам и проводят время у мамы на ручках. Но не стоит бояться такой излишней сентиментальности. Маленький Рак, которого одарили достаточным количеством тепла и любви, будет легко идти по жизни и первый прибежит вас подбадривать в трудную минуту.

Маленькие Львята – это настоящие командиры и главари. Они с младенческого возраста начинают устанавливать свои правила, пытаясь прогнуть под себя всех членов семьи. Чтобы из этих юных вожаков не выросли самохвалы и тираны, родители должны в обязательном порядке быть непреклонны и принципиальны в воспитании. Главное с детками-Львами быть справедливыми и не заниматься воспитанием на публике. Львята больше всего на свете боятся быть униженными при людях.

Детки-Девы в большинстве своем послушны и не доставляют родителям особых хлопот. Для этих малышей важными составляющими счастливого детства являются крепкий сон, сытость и чистота. Они не слишком требовательны и быстро усваивают, что можно, а что нельзя. Эти дети справедливы и честны, внимательны и добры к окружающим. Задача родителей этих деток помочь им сохранить их лучшие качества до взрослого возраста.

Маленькие Весы рассудительны и мудры не по годам. Они общительны и добродушны, поэтому к ним всегда тянутся сверстники и детки постарше. Они неторопливы, но внимательны и любознательны, всегда с удовольствием принимают участие в новых играх и с удовольствием помогают старшим на даче, в гараже или на кухне. Родители не должны быть к ним чрезмерно строги, так как любое давление заставляет этих деток уходить «в себя».

Отличительными чертами маленьких Скорпионов является их восприимчивость, внимательность и богатая фантазия. Детки этого знака зодиака порой уделяют слишком большое внимание сказанному или сделанному. Они не любят фальши и недосказанности, их разочаровывают пустые обещания. С этими малышами всегда нужно быть открытыми и искренними. Только таким образом можно завоевать их доверие.

Стрельцы-детки – это маленькие затейники, разбойники, фантазеры и искатели приключений. На месте их может удержать только какая-нибудь новая игрушка-конструктор или увлекательный мультфильм. И то ненадолго. Крошки-Стрельцы любят компанию, веселье и путешествия. Малышей этого знака зодиака можно смело с ранних лет брать с собой на отдых. Они будут с интересом изучать новые места и получать удовольствие от новых знакомств.

Детки-Козероги всегда серьезны и не по годам развиты. Пока их сверстники рисуют на стенах и разбрызгивают суп по комнате, они с серьезным лицом изучают игрушку-головоломку или внимательно следят за тем, как папа орудует дрелью или гаечным ключом. Малыши-Козероги выносливы и совсем не капризны, они быстро взрослеют и практически не доставляют хлопот родителям.

Главной особенностью маленьких Водолеев является их свободолюбие. Эти детки независимые и вольные птицы с ранних лет. Они всегда вырываются из-под опеки, стараясь изучать мир самостоятельно. Задача родителей Водолея состоит в том, чтобы малыш всегда был увлечен и занят спортом или искусством. Эти дети невероятно любознательны и легкомысленны, отчего легко могут попасть в неприятную ситуацию.

Детки-Рыбы – это мечтатели и строители воздушных замков. Они быстро увлекаются новыми играми, сказками, знакомствами. Маленькие Рыбы – творческие натуры, поэтому всегда занимаются тем, что доставляет им истинное удовольствие. Малыши этого знака привязчивы и сентиментальны, поэтому любое отлучение от мамы они переживают болезненно. Мягкость, нежность и повышенное внимание поможет родителям вырастить уверенного и самостоятельного ребенка-Рыбу.

Текст: Flytothesky.ru