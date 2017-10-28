82-летний мужчина стал самым старым человеком, который одолел Аппалачскую тропу

82-летний Дейл Сандерс – живое доказательство того, что возраст на самом деле является всего лишь цифрой. 26 октября он завершил свой поход по Аппалачской тропе длиной в 2200 миль (3,5 тыс. км), став самым старым человеком на Земле, который одолел её в течение одного года.

Ему потребовалось более семи месяцев, чтобы пешком пройти весь маршрут. В январе он начал движение с южной части тропы, чтобы избежать жары. К июню он добрался до Харперс Ферри (Западная Вирджиния), где находится штаб-квартира или администрация тропы Аппалачей.





Желая избежать холодной погоды северо-восточного региона в течение осенних месяцев, он начал второй этап своего путешествия в штате Мэн и затем вернулся к Харперс Ферри. Он прибыл туда в этот четверг, где его встречали родственники и представители руководства Аппалачской тропы, чтобы поздравить Дейла с его рекордным свершением.

«Сейчас у меня нет слов. Я в эйфории, – признался Дейл Сандерс после завершения своего грандиозного похода. – Я очень благодарен всем тем, кто поддерживал меня. Я не был бы здесь, если бы не люди, которые помогали мне на этом пути».





У Дейла случались и неприятности на маршруте. В штате Мэн он сделал 10-дневный перерыв, так как у него началось внутреннее кровотечение. Но после врачебной помощи и лечения он вернулся на тропу и смог войти в историю.

Кстати, это не первый случай, когда Сандерс совершает почти невозможное. Два года назад он стал самым старым человеком на планете, который проплыл по всей длине реки Миссисипи.

Сейчас он хочет немного отдохнуть и провести большую часть 2018 года с женой. Но у Сандерса уже готова идея следующего приключения. В 2019 году он планирует одолеть 6 тыс. км по реке Миссури в одноместном каноэ. Он стартует в Брауэр-Спринг (Монтана) и проплывет до Мексиканского залива.

Текст: Flytothesky.ru