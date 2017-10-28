Сила воли — важный элемент успеха: так ли это?

Что такое сила воли? Способность контролировать свои желания, а также принимать необходимые (хоть и неприятные) решения и неуклонно их придерживаться. Кроме того, сила воли может помочь нам справиться с потребностью получить немедленное удовлетворение, ради более долгосрочной перспективы. Сила воли считается важным элементом успеха. Но так ли это?





Как мы пришли к убеждению, что сила воли – это путь к успеху?

В древние времена люди руководствовались не силой воли, а банальным инстинктом выживания. Однако по мере развития цивилизации все стало меняться, и человечество начало создавать для себя свод определенных правил. Следуя этим правилам, человек может получить то, что он хочет, и преуспеть в современном социуме. Именно поэтому мы сделали самодисциплину добродетелью. Возьмём простой эксперимент с «отсроченным вознаграждением» или «мгновенным удовлетворением». Исследование 70-х годов оказалось очень показательным: итак, детям дали выбор:

Можно немедленно съесть один зефир. Подождать 20 минут, а затем получить возможность съесть два зефира.

Результаты исследования оказались следующими: дети, сумевшие дождаться двойной награды, обычно лучше и эффективнее строили свою жизнь, чем те дети, которые воспользовались вариантом «мгновенного удовлетворения». С тех пор укрепление силы воли стало считаться преимуществом. А обучение этому искусству превратилось в неплохой бизнес.

Ограниченная сила воли

Тем не менее, сила воли большинства людей остается слабой. Вот некоторые из причин:

Эмоции – они могут повлиять на уровень мотивации.

Банальное физическое состояние.

Предыдущие неудачи – воспоминание о них значительно ослабляет силу воли.

Кроме того, вы, возможно, заметили, что даже когда у вас присутствует эта сила воли, у нее все равно есть свои пределы. Например, если вы сопротивляетесь желанию съесть кусок шоколадного торта, который вам настойчиво предлагают, вам придется задействовать всю свою эмоциональную и умственную силу. Сила воли подобна мышцам. Если мы злоупотребляем этим, мы устаем. То есть она является ограниченным ресурсом.

Как добиться успеха с ограниченной силой воли?

Как только вы осознаете, что сила воли имеет свои пределы, вам придется принять во внимание, что нужно выстраивать систему для достижения своих целей и мечтаний. Сначала выработайте систему, а потом уже подстраивайте под неё силу воли. Сила воли практически бесполезна, если она не работает в тандеме с вашей системой личного успеха. Как создать такую систему?

Создайте среду, способствующую успеху

Мы как сознательно, так и неосознанно оказываемся под влиянием того, что вокруг нас. Это могут быть новости, истории от друзей, любая другая входящая информация. Секрет в том, чтобы, по возможности, создать среду, которая помогает (а не препятствует) достижению ваших целей. Например, если вы хотите прекратить перекусывать вредными продуктами, уберите их из дома или офиса, то есть из поля зрения и досягаемости. Ваша среда также может использоваться для непосредственной поддержки ваших целей. Например, если вы хотите быть профессиональным художником, значит, окружите себя профессиональными художниками.

Выясните, что вас действительно радует

Зная, что делает вас счастливым, вы также обнаружите, что вас мотивирует. И это важно. Оглянитесь вокруг на других или загляните в свое прошлое, и вы увидите, как колеблется сила воли, когда люди сталкиваются с неудачей или негативными событиями. Это наглядно демонстрирует, что сила воли зависит от внешних факторов, что делает ее ненадежным помощником. А вот понимание того, что вас радует, – это идеальный способ оставаться мотивированным для достижения целей. Даже когда ваша сила воли ослаблена!

Замените свои старые взгляды и убеждения – и вы найдете новый путь к успеху

Сила воли – это по факту не панацея и не волшебный рецепт успеха, хотя она, безусловно, один из его компонентов. На самом деле, наличие системы и наличие конкретной цели – это гораздо более мощные факторы успеха, чем сила воли. Делайте шаги, начните добиваться большего, и всегда помните о правильной мотивации, а не о том, как заставить себя через силу.

Текст: Flytothesky.ru