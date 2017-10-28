Никогда не встречайтесь с мужчиной, который «любит вас» на своих условиях

Вы очарованы мужчиной, который морочит вам голову. Он дурно к вам относится, но вы продолжаете встречаться с ним, и что еще хуже – на его эгоистических условиях.





Вы знаете его не очень долго, но с первой минуты знакомства он вас чем-то мощно зацепил: возможно, своими рассказами и притягательным обаянием. Женщине вообще очень важно любить ушами. И поэтому вы разговаривали и проводили с ним все свое время, сутками напролет. Он заполнил ваш разум пустыми обещаниями, и вы искренне в это всё поверили.

Не так давно этот мужчина сказал вам, что он сможет любить вас еще больше, если вы измените прическу (сбросите вес, измените имидж и т.д.). Даже не вздумайте хватать такую наживку! Вы, ваша фигура и ваш внешний вид – это только ваша ответственность, и только вам решать, как выглядеть, с кем общаться и что носить.

Более того, вы не должны любить человека, который якобы любит вас с условиями и оговорками.

Когда ваш избранник заявляет вам такие абсурдные вещи и выдвигает свои требования, немедленно выбрасывайте его из своей жизни. В конце концов, вы честно пытались наладить отношения, но они становятся все больше и больше односторонними – значит, не бойтесь сбежать из таких отношений. Вы думаете, что все его усилия, слова и действия – это признак того, что вы ему нравитесь? Снимите розовые очки и решительно уходите!

Он хочет удержать вас в своей жизни по его собственным эгоистичным и только ему понятным причинам. Вы, вероятно, романтизировали все его поступки и слова, считая, что он любит или полюбит вас в будущем, но у него явно совершенно иные мотивы. Вы ему просто удобны именно в этот момент.

Вы отдаете ему всю себя, а он без зазрения совести всю вас берет. Остановитесь!

Знайте, что вы стоите гораздо большего, и никто не заслуживает такого отношения – ни один человек. Вы должны встретить того, кто полюбит вас бескорыстно и безусловно, без желания перекроить вас под себя. Избавьтесь от токсичного мужчины в вашей жизни и ждите действительно «вашего» человека. Он действительно уже где-то в пути и движется в вашем направлении!

Текст: Flytothesky.ru