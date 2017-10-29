Какой сегодня праздник: 30 октября

Могилев последнего русского царя – лонгрид на sputnik.by" title="Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя – лонгрид на sputnik.by" class="">

Могилев последнего русского царя – лонгрид на sputnik.by" title="Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя – лонгрид на sputnik.by" class=""> © Sputnik/ Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя

Что произошло 30 октября

Знаете ли вы, что 30 октября отмечается День основания Российского военно-морского флота? О том, чем еще ознаменовано 30 октября — в обзоре Sputnik.

В 1905 году император Николай II ввел в России "Манифест 17 октября".

В 1961 году Советский Союз произвел взрыв самой мощной бомбы в мировой истории. "Царь-бомба", 58-мегатонная водородная бомба, была взорвана на полигоне на острове Новая Земля.

Также в России 30 октября День памяти жертв политических репрессий и День инженера-механика.

Кто родился 30 октября

30 октября в православном календаре

Православные чтут память пророка Осии, первомученика Андрея Критского, мучеников бессребреников Космы и Дамиана Аравийских, праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского, преподобного Антония Леохновского.

Именины

В этот день именины у Александра, Андрея, Анатолия, Иосифа, Антона, Леонтия, Кузьмы и Сергея.

30 октября в народном календаре

Народ говорил: "Быстро тает день — не привяжешь за плетень". Если кошка крепко спит — к теплу.