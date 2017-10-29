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Какой сегодня праздник: 30 октября
30.10.2017 06:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Могилев последнего русского царя – лонгрид на sputnik.by" title="Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя – лонгрид на sputnik.by" class="">
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Что произошло 30 октября
В 1905 году император Николай II ввел в России "Манифест 17 октября".
В 1961 году Советский Союз произвел взрыв самой мощной бомбы в мировой истории. "Царь-бомба", 58-мегатонная водородная бомба, была взорвана на полигоне на острове Новая Земля.
Также в России 30 октября День памяти жертв политических репрессий и День инженера-механика.
Кто родился 30 октября
30 октября в православном календаре
Православные чтут память пророка Осии, первомученика Андрея Критского, мучеников бессребреников Космы и Дамиана Аравийских, праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского, преподобного Антония Леохновского.
Именины
В этот день именины у Александра, Андрея, Анатолия, Иосифа, Антона, Леонтия, Кузьмы и Сергея.
30 октября в народном календаре
Народ говорил: "Быстро тает день — не привяжешь за плетень". Если кошка крепко спит — к теплу.
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Этот день является 303-м в григорианском календаре, до Нового года остается 62 дня.
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