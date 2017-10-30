Стало известно, как технологии способствуют изменам

В связи с развитием информационных технологий супруги стали все чаще изменять друг другу. Причем в результате исследования выяснилось, что не с одним, а даже с несколькими людьми. Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечают психологи, еще несколько лет назад «походы налево» ограничивались связью с одним партнером. Теперь ситуация изменилась и, согласно проведенной статистике юридических компаний, сегодня количество «тайных» партнеров порой доходит до 5 человек одновременно. Это говорит о том, что пока одни используют новые технологии для пользы, другие с их помощью ведут двойную жизнь.

В результате, на сегодняшний день психологи озвучили две основные проблемы, появившиеся в следствие развития информационных технологий. Это азартные игры и, как мы уже упомянули ранее, измены. Если верить статистике популярного сайта Kazinoazov.com, то более 70% азартных игроков из Беларуси используют именно мобильные телефоны и планшеты.

Представители известной адвокатской конторы Hall Brown Family Law также высказали свое мнению по этому поводу. По их словам, многие женщины жалуются на то, что не раз «ловили» своих супругов на потенциальной измене. Речь идет о внебрачных связях на сайтах знакомств и в социальных сетях. Связано это с тем, что теперь можно легко переписываться с любовником/любовницей даже находясь с супругом/супругой в одной комнате.

Психологи также сообщили, что с развитием социальных сетей появился термин «измена на расстоянии». Это как раз именно тот случай, когда супруг/супруга вступает в интимную переписку с «тайным» партнером, находясь рядом с супругой/супругом. При этом, такие связи довольно легко раскрыть — забыть телефон в комнате, удалить фото или переписку. По словам психологов, большинство «изменщиков» заводят второй телефон специально для сторонних любовных связей, чтобы «не оставлять следов». Однако и это довольно просто можно раскрыть, ведь заметить второй телефон не так сложно.