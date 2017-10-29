Топ-5 знаков зодиака с самым сложным характером

Каждый знак зодиака имеет свои специфические характерные черты, которые иногда могут быть довольно проблематичными для взаимодействия с другими людьми. Проверьте себя, входите ли вы в топ-5 самых сложных для общения и понимания знаков?





1. Рыбы

Люди, рожденные под этим знаком, отличаются высоким интеллектом, но в то же время они чрезвычайно невыносимы и эмоционально неустойчивы. Например, Рыбы могут завоевать доверие другого человека, а затем сознательно использовать полученную информацию против него. Это, конечно, экстремальный случай, но вам нужно быть готовым к не самым благовидным, порядочным и честным поступкам этого знака и быть с ним очень осторожным.

2. Скорпион

Скорпион – восьмой знак зодиака, который символизирует силу и одновременно разрушение. С самого начала Скорпион был связан с первозданной водой, адом и смертью. У людей этого знака не так много друзей, они не всегда вписываются в группы своих сверстников, потому что не могут найти с ними общий язык, и еще они ужасно упрямы. Скорпион нередко отвратительно относится к своим близким, пренебрегая их интересами, а также мастерски инициирует конфликты и ссоры.

3. Рак

Четвертый знак зодиака, в первую очередь, символизирует семью и дружбу. Раки в целом считаются хорошими друзьями, которые открыты для новых отношений и душевного общения. Однако в сложных ситуациях они могут быстро потерять голову и перестать думать рационально, впадая в отчаяние, панику и депрессию. Кроме того, люди этого знака очень часто бывают жестокими, эгоистичными, бестактными и злопамятными.

4. Близнецы

Близнецы – третий астрологический знак зодиака, который символизирует равновесие. Казалось бы, люди, рожденные под этим знаком, должны быть надежными и заслуживать доверия. Положительной характеристикой Близнецов можно считать их умение прийти на помощь и желание защищать тех, кто слабее. Однако Близнецы могут быть очень мстительными. Им также присуща любовь к слухам и сплетням, и они не гнушаются дурно отзываться о людях за их спинами. Этот знак может причинить боль другому человеку и не особо по этому поводу переживать.

5. Лев

Лев – это символ силы и жизни. Элементом пятого знака зодиака является огонь, а его планета – Солнце. Обладая мощными лидерскими навыками, Лев старается всем руководить, командовать и контролировать. Практически все Львы – это своеобразные тираны. Они во что бы то ни стало хотят, чтобы всё подчинялось только их воле, а вокруг были люди-слуги и люди-помощники. Конечно, если Лев сможет правильно воспользоваться этими навыками, то из него выйдет эффективный лидер, хоть и со сложным характером и взрывным темпераментом.

Текст: Flytothesky.ru