Какие преимущества для здоровья дает шафран?

Шафран – самая дорогая и одна из самых полезных специй в мире. Шафран собирают вручную, а в 1 г содержится около 570 нитей этой специи. Чем же он так хорош, и что о нем нужно знать?





1. Пищевая ценность

Эта специя – самый настоящий кладезь минералов, таких как железо, селен, марганец, калий, кальций, медь, магний и цинк. Плюс он содержит жизненно необходимые витамины: А и С, фолиевую кислоту, ниацин и рибофлавин. В нем также есть мощный антиоксидант кроцин, который дает интенсивный оранжевый цвет.

● Преимущества для здоровья

2. Улучшает общее настроение

Шафран может поддерживать нужный уровень серотонина в мозге и облегчает симптомы депрессии и тревожности. Серотонин – это важный нейротрансмиттер, вызывающий ощущение счастья и удовлетворения. Дело в том, что в шафране много каротиноидов и витаминов, которые и помогают увеличить уровень серотонина.

3. Поддерживает иммунную систему

В шафране много антиоксидантов, например, a-кроцин, а- и β-каротины, зеаксантин и ликопин, которые помогают защитить организм человека от инфекций. Они также предотвращают стрессы и риск онкозаболеваний, вызываемых воздействием оксидантов. Статистика говорит, что люди, регулярно потребляющие шафран, имеют меньше вероятности развития рака.

4. Помогает сбросить вес

У шафрана также есть потенциал в качестве вспомогательного средства для потери веса. Одной группе людей с избыточным весом давали экстракт шафрана, а другая группа получала плацебо. Первая «шафранная» группа отмечала более высокий уровень ощущения сытости, люди потеряли больше веса и практически перестали стремиться к постоянным перекусам.

5. Подавляет аппетит

Как уже было упомянуто, потребление шафрана эффективно повышает уровень серотонина в организме. Серотонин помогает подавить аппетит и значительно снижает регулярное желание чем-то перекусывать.

6. Улучшает работу сердца

Шафран может помочь уменьшить риск сердечных заболеваний. Кроме того, экстракт шафрана снижает кровяное давление, благодаря наличию в нем калия и витамина С.

7. Борется с депрессией

Шафран снижает уровень депрессии. Это отличный источник калия, а низкий уровень данного элемента в организме вызывает тревожность, слабость, усталость, судороги в конечностях, спутанность сознания или даже галлюцинации.

8. Побочные эффекты

Избыток всегда вреден, потому перебор с шафраном может вызвать серьезные симптомы отравления. Кстати, 7 г шафрана вполне достаточно, чтобы убить вас. Его нельзя потреблять более 1,5 г в день, в противном случае вы ощутите на себе все побочные эффекты: тошноту, рвоту, головную боль, беспокойство, сонливость и диарею.

Текст: Flytothesky.ru