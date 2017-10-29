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Какие преимущества для здоровья дает шафран?
30.10.2017 14:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Шафран – самая дорогая и одна из самых полезных специй в мире. Шафран собирают вручную, а в 1 г содержится около 570 нитей этой специи. Чем же он так хорош, и что о нем нужно знать?
1. Пищевая ценность
Эта специя – самый настоящий кладезь минералов, таких как железо, селен, марганец, калий, кальций, медь, магний и цинк. Плюс он содержит жизненно необходимые витамины: А и С, фолиевую кислоту, ниацин и рибофлавин. В нем также есть мощный антиоксидант кроцин, который дает интенсивный оранжевый цвет.
● Преимущества для здоровья
2. Улучшает общее настроение
Шафран может поддерживать нужный уровень серотонина в мозге и облегчает симптомы депрессии и тревожности. Серотонин – это важный нейротрансмиттер, вызывающий ощущение счастья и удовлетворения. Дело в том, что в шафране много каротиноидов и витаминов, которые и помогают увеличить уровень серотонина.
3. Поддерживает иммунную систему
В шафране много антиоксидантов, например, a-кроцин, а- и β-каротины, зеаксантин и ликопин, которые помогают защитить организм человека от инфекций. Они также предотвращают стрессы и риск онкозаболеваний, вызываемых воздействием оксидантов. Статистика говорит, что люди, регулярно потребляющие шафран, имеют меньше вероятности развития рака.
4. Помогает сбросить вес
У шафрана также есть потенциал в качестве вспомогательного средства для потери веса. Одной группе людей с избыточным весом давали экстракт шафрана, а другая группа получала плацебо. Первая «шафранная» группа отмечала более высокий уровень ощущения сытости, люди потеряли больше веса и практически перестали стремиться к постоянным перекусам.
5. Подавляет аппетит
Как уже было упомянуто, потребление шафрана эффективно повышает уровень серотонина в организме. Серотонин помогает подавить аппетит и значительно снижает регулярное желание чем-то перекусывать.
6. Улучшает работу сердца
Шафран может помочь уменьшить риск сердечных заболеваний. Кроме того, экстракт шафрана снижает кровяное давление, благодаря наличию в нем калия и витамина С.
7. Борется с депрессией
Шафран снижает уровень депрессии. Это отличный источник калия, а низкий уровень данного элемента в организме вызывает тревожность, слабость, усталость, судороги в конечностях, спутанность сознания или даже галлюцинации.
8. Побочные эффекты
Избыток всегда вреден, потому перебор с шафраном может вызвать серьезные симптомы отравления. Кстати, 7 г шафрана вполне достаточно, чтобы убить вас. Его нельзя потреблять более 1,5 г в день, в противном случае вы ощутите на себе все побочные эффекты: тошноту, рвоту, головную боль, беспокойство, сонливость и диарею.
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Шафран – самая дорогая и одна из самых полезных специй в мире. Шафран собирают вручную, а в 1 г содержится около 570 нитей этой специи. Чем же он так хорош, и что о нем...
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