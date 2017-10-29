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Какими психологическими способностями вы обладаете?
30.10.2017 14:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
У каждого человека есть определенные способности, которые даются ему от рождения. Однако многие даже не догадываются о своих скрытых качествах. Этот тест заглянет в самые дальние закоулки вашего сознания, чтобы рассказать о ваших психологических предрасположенностях.
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У каждого человека есть определенные способности, которые даются ему от рождения. Однако многие даже не догадываются о своих скрытых качествах. Этот тест заглянет...
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