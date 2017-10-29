5 мотиваторов, которые будут вас поддерживать (даже если вы уже готовы сдаться)

Жизнь – это поле битвы, а мы стойко сражающиеся солдаты. Хотя мы иногда устаем и чувствуем, что сдаемся, мы все же невероятно жизнестойки, проходя через испытания, неудачи и поражения. Когда вам совсем плохо, воспользуйтесь этими фразами-мотиваторами, чтобы вновь собрать все свои силы для движения вперед. Помните, вы сильнее, чем думаете!





1. Иногда то плохое, что происходит в нашей жизни, — это указание на путь к чему-то лучшему

В жизни нам приходится пройти через жуткую бурю, прежде чем мы увидим радугу. Конечно, было бы прекрасно никогда не испытывать стресса или трудных времен, но тогда мы не смогли бы ценить красоту жизни после тяжелых испытаний. Итак, когда вы чувствуете, что проходите через ад и не видите выхода, не сдавайтесь! Продолжайте движение, пока не увидите свет в конце туннеля, потому что с другой стороны вы можете найти рай.

2. Помните, как вы когда-то в прошлом думали, что не сможете справиться с ужасной ситуацией? Но вы справились, а значит вы можете сделать это снова.

Мы часто недооцениваем наш потенциал и стрессоустойчивость и сомневаемся в своей эмоциональной силе и решительности. На самом деле люди гораздо быстрее оправляются от негативных ситуаций, чем они думают. Просто помните, когда вы просыпаетесь каждое утро, это означает, что вы победили вчерашний день и позавчерашний, и это позитив! Не стоит недооценивать себя.

3. Проблемы – это не знак остановки, это ориентиры

Когда вы сталкиваетесь с проблемой в жизни, что вы делаете в первую очередь? Большинство из нас стремится «сбежать», а только лишь потом пытаться найти решение. Дайте себе возможность немного остыть и успокоиться. Не позволяйте препятствиям не давать вам жить счастливой жизнью, а скорее дайте им возможность правильно вас направлять. Проблемы даны нам для того, чтобы мы поняли, что данный путь неверен, а значит пришло время искать другой путь.

4. Когда что-то идет не так, остановитесь и поблагодарите Вселенную за то хорошее, что у вас есть

Когда ваш мир рушится, все, что мы видим вокруг, – это разруху и обломки. Мы не замечаем цветов, мы не слышим пения птиц и не чувствуем прикосновения ветра к лицу. Мы просто видим проблемы, с которыми имеем дело, и забываем о том хорошем, что у нас есть. Во время жизненного хаоса найдите момент, чтобы оценить весь позитив в вашей жизни. Это заставит проблемы казаться намного менее катастрофическими, а вам стакан станет наполовину полным, а не наполовину пустым.

5. Не сдавайтесь из-за одной «плохой главы» в своей жизни. Идите дальше, ваша история еще не закончена

Когда вы чувствуете, что сбиты с ног жизнью, знайте, что алмаз нуждается в давлении, сжатии и огранке, чтобы стать бриллиантом. Примите текущую ситуацию как есть и двигайтесь дальше, помня о том, что ваша история на этом не заканчивается. На самом деле всё только начинается.

Мы люди. Мы сильнее, чем мы думаем, и гораздо более жизнестойки, чем мы себе представляем. Вы никогда не одиноки в своей битве, поэтому не бойтесь обращаться за помощью, если она вам необходима.

Текст: Flytothesky.ru

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