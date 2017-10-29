Наличие свободного времени – это залог вашей высокой продуктивности

Вероятно, вам приходилось работать и по вечерам, и в выходные, и вы знаете, что это такое, когда ваше свободное время практически перестает быть свободным. 65 % офисных сотрудников почему-то считают, что они должны быть постоянно доступны по телефону и электронной почте. И это, между прочим, действительно проблема и угроза вашей продуктивности.





● Границы рабочего времени стали размытыми

Пятнадцать лет назад большинство офисов были полностью привязаны к месту, и работать вы могли, только находясь в нем физически. Новые технологии всю эту систему кардинально изменили. Теперь сотрудник может получить доступ практически к любому файлу на расстоянии, а текстовые сообщения и электронные письма отправляются прямо на ваш телефон. Рабочее время перестало быть стабильным и фиксированным. А свободное время стало менее свободным, потому что его вы тоже заполняете работой вместо вполне заслуженного отдыха.

● Сокращение свободного времени вредит вашей производительности

Несмотря на то, что вы работаете больше, ваша производительность снижается. Статистика говорит, что 55 часов в неделю являются максимальной нагрузкой для человеческой продуктивности. Не пытайтесь «сломать» себя, работая больше. Помните, что свободное время и время отдыха имеют решающее значение для перезагрузки и улучшения мышления. Если вы слишком сосредоточены и загружены, легко застрять в рутине и со временем выгореть. Когда вы отдыхаете и переключаетесь на другие вещи, начинается так называемое «диффузное мышление», и мозг может фактически анализировать гораздо больше информации сразу. Это приводит к увеличению связей между событиями или идеями, что полезно для разработки новых решений и даже прорывных инноваций. Фактически свободное время используется для отдыха, сна, общения и приятной деятельности, поэтому оно приносит человеку удовлетворение. Таким образом, меньшее количество свободного времени значительно снижает это ощущение удовлетворения.

● Сделайте свободное время мотиватором своей продуктивности

Вместо того чтобы сокращать свободное время ради работы, поступите наоборот. Выделите это время, чтобы качественно отдохнуть, перезагрузиться, переосмыслить идеи и дальше работать более эффективно. Вам может показаться затруднительным отключиться от работы, но попытаться это сделать необходимо!

— Делайте то, что важно

Начните с размышления о списке вещей, которые вы хотите сделать в свободное время. Затем спросите себя о конкретном выборе: почему это важно? Для очевидного примера: сон важен, чтобы быть бодрым и отдохнувшим. Или еще один пример: почему важно смотреть телевизор? Большинство людей ответят, что оно развлекает, информирует и помогает расслабиться после рабочего дня. В любом случае, определите для себя приоритеты.

— Составьте расписание для своего свободного времени

Для этого используйте «блокировку времени». Следуя этой системе, вы завершаете какую-то деятельность в течение определенного периода времени, а затем занимаетесь чем-то другим. Соотношение «время» (работа) и «свободное время» (досуг) должно быть следующим: 52 минуты работы и 17 минут отдыха. Когда у вас больше свободного времени, то есть на выходных, сначала планируйте важные действия (время для семьи, спорт, чтение, обучение), затем уже делайте то, что второстепенно.

● Сделайте перерыв и вернитесь к работе отдохнувшим, а значит более продуктивным

Если вы не пытаетесь сбалансировать свою работу с другими аспектами жизни, включая свободное время или досуг, вы рискуете полностью выгореть и перестать получать удовольствие от жизни. Помните, что работа и горящие сроки будут всегда, и если вы не научитесь отдыхать, то все это будет нарастать как снежный ком. С помощью перерывов вы расслабляете свое тело и разум, становясь более подготовленными и работоспособными, чтобы решать повседневные задачи.

Текст: Flytothesky.ru