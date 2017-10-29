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Почему самые сильные люди больше всего нуждаются в поддержке

30.10.2017 19:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Самые сильные, самые уверенные люди, выглядящие так, будто им вообще не нужна любовь ни от кого, кроме себя – на самом деле нуждаются в ней больше всего. Они настолько преуспели в искусстве сокрытия своей боли, своих слабостей и своих недостатков, что окружающие попросту забыли о том, что сильные люди тоже чувствуют себя такими же незащищенными и уязвимыми, как и все остальные. Сильные люди с вызовом смеются над своими проблемами и постоянно оказывают другим поддержку, которая никогда им сторицей не возвращается, поскольку все думают, что им это не нужно.

Почему самые сильные люди больше всего нуждаются в поддержке

Окружающие привыкли считать их опорой, спиной, плечом и даже жилеткой, чтобы поплакаться, потому что сильных личностей воспринимают людьми из железобетона, которые со всем чудесно справляются сами. В результате они плачут в одиночестве, они болеют в одиночестве, они никогда и никому не рассказывают о своих страхах и кошмарах или о том, как сильно их бьет жизнь, потому что боятся, что люди больше не будут воспринимать их сильными.

Самые сильные из нас нуждаются в поддержке больше всего на свете именно по причине своей силы: ведь когда они «падают», это выглядит как лавина или извержение вулкана. Вы даже и представить себе не можете, какое количество боли они держат внутри себя. Самые сильные и самые несгибаемые люди маскируют свои слезы за улыбками и прячутся от всех, когда недомогают.

Вот почему так важно иногда спрашивать: «С тобой все хорошо?». Особенно у сильных людей. Да, они действительно больше всего нуждаются в нашей поддержке. Потому что, когда у них наступают трудные времена, они не знают на кого полагаться, они не знают, как просить о помощи – так как они давно привыкли сами всегда быть безотказным источником этой помощи.Почему самые сильные люди больше всего нуждаются в поддержке

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Самые сильные, самые уверенные люди, выглядящие так, будто им вообще не нужна любовь ни от кого, кроме себя – на самом деле нуждаются в ней больше всего. Они...

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