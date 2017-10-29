4 вещи, которые большинство из нас отказываются в себе признавать

Слишком часто мы стараемся продемонстрировать миру свою безупречность в надежде о том, что нас будут принимать и любить. Но угодить всем мы не можем, и мы, кстати, и не должны делать такие попытки. Наша уникальность заключается в восприимчивости, сложных эмоциях и в наших собственных слабостях. Когда мы понимаем и принимаем себя, а затем приходим к решению быть самими собой, мы открываем себя для неподдельных и живых разговоров, реальных отношений и настоящего душевного спокойствия. Имейте это в виду! Начните с признания того, что многие из нас (и вы в том числе) слишком долго отказывались быть собой.





1. Мы более чувствительны, уязвимы и не уверены в себе, но мы хотим, чтобы другие этого не знали и не видели

У каждого из нас есть «уязвимое место», и все мы пытаемся его спрятать. Почему? Потому что такие люди слишком часто воспринимаются как слабые. На самом деле это не признак слабости, а качество по-настоящему живого и неравнодушного человека. Те, кого порой называют «слишком эмоциональными» или «сложными», являются основой более продуманного, отзывчивого и гуманного мира. Никогда не стесняйтесь своих чувств, улыбки или слёз. И не бойтесь чувствовать себя немного неудобно и неуверенно в этом процессе. Но остается суровая правда: враги, с которыми нам приходится сталкиваться, особенно наши собственные внутренние демоны, активно используют именно нашу неуверенность. Это значит, что нам нельзя прятаться вечно. Будьте уязвимы, чувствительным и реальным человеком!

2. Мы предоставляем окружающим слишком большой контроль над тем, как мы живем

Наше желание быть социально одобренными другими, можно сказать, сидит в нашей ДНК. Очень многие люди признают, что их самооценка мощно связана с мнением окружающих. Мы почему-то не думаем о том, что люди нас судят и оценивают, основываясь на своем опыте, а он не имеет к нам абсолютно никакого отношения. Поэтому, когда ваша самооценка зависит от чужого мнения, вы находитесь в постоянном состоянии уязвимости. Когда люди вас одобряют, тогда вы ощущаете себя хорошо и комфортно. Если критикуют, вы впадаете в депрессию. Итог? Ваш моральный центр смещается. Скажите себе правду: то, что думают о вас другие, в реальности не имеет ни малейшего значения.

3. Мы зачастую измеряем свою собственную ценность с материальной точки зрения

Легко расти горизонтально, приобретая больше материальных благ. С другой стороны, вертикальный рост – это когда вы остаетесь в одном и том же месте с одними и теми же вещами, но гораздо глубже осознаете себя. Это когда вы можете сказать: «Пять лет назад я бы сошел с ума в подобной ситуации, но теперь я не воспринимаю это лично». И это единственный реальный рост. К сожалению, мы чаще фокусируемся на горизонтальных достижениях. Мы тратим собственную жизнь на материальное обеспечение под влиянием общества, зарабатывая деньги, покупая вещи, взбираясь вверх по карьерной лестнице и т.д. В результате мы не в состоянии сконцентрироваться на действительно важных вещах. И вы подсознательно измеряете личную ценность на основе того, что у вас снаружи, а не того, что внутри. Помните, что самое главное – это иметь душевное спокойствие, благодарное сердце и силу характера.

4. Мы редко хвалим сами себя за собственные заслуги и достижения

Легко оглядываться на прошлое и сожалеть. Но это уже не поможет. Просто отдавайте себе должное за все, что вы смогли сделать. Помните ситуации, когда вы были уверены, что все пропало? Но вы смогли справиться. Следовательно, цените свою силу. Вы прошли через многое и достигли многого. Потому что вы выжили, а не стали жертвой. Никогда не забывайте об этом. Каждый шаг и опыт необходимы. Жизнь – это не ожидание триумфа и признания. Речь идет об ошибках и испытаниях, поте, крови и слезах. Все это очень значимо в конечном счете – любой шаг, любое сожаление, любое решение, любая неудача и победа. Это укрепило вас и сделало тем, кем вы стали сегодня. И все это доказывает, что вам хватит сил и способностей справляться с проблемами.

Текст: Flytothesky.ru