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Быстрая разминка для ума за чашкой кофе
30.10.2017 17:54 — Калейдоскоп | Flytothesky
В понедельник многие из нас большую половину дня пытаются привести свой мозг в рабочее состояние. Чтобы вам полностью проснуться, предлагаем решить несколько простых головоломок. Заварите вкусный кофе и запаситесь печеньками. Впереди нас ждет интересная рабочая неделя!
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В понедельник многие из нас большую половину дня пытаются привести свой мозг в рабочее состояние. Чтобы вам полностью проснуться, предлагаем решить несколько...
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