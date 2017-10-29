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Быстрая разминка для ума за чашкой кофе

30.10.2017 17:54 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В понедельник многие из нас большую половину дня пытаются привести свой мозг в рабочее состояние. Чтобы вам полностью проснуться, предлагаем решить несколько простых головоломок. Заварите вкусный кофе и запаситесь печеньками. Впереди нас ждет интересная рабочая неделя!

Быстрая разминка для ума за чашкой кофе

 
 
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В понедельник многие из нас большую половину дня пытаются привести свой мозг в рабочее состояние. Чтобы вам полностью проснуться, предлагаем решить несколько...

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