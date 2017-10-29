Как сложилась судьба первых в мире выживших семерняшек: 20 лет спустя

Семерня – это чрезвычайно редкий случай, причем после рождения далеко не все они выживают, однако в семье Маккохи случилось чудо: выжили все семь новорожденных. Теперь им по 20 лет, и вот так они выглядят!

Обыкновенное чудо





Бобби и Кенни Маккохи жили простой жизнью в городе Де-Мойн (Айова) и мечтали о ребенке. К сожалению, у Бобби были проблемы со здоровьем, и она долго лечилась.

Самый первый ребенок





Вскоре мечты супругов сбылись: их первый ребенок, дочь Микейла Мари, родилась 3 января 1996 года. Но Бобби и Кенни мечтали о большой семье, потому они решили отважиться на вторую беременность.

Семь – счастливая цифра





После курса гормонального лечения Бобби забеременела во второй раз. Супруги предполагали, что беременность может быть многоплодной, но они действительно запаниковали, когда врачи обнаружили семь эмбрионов.

Пусть природа делает свое дело





Бобби предложили уменьшить количество плодов, которые она носила, а это означало отнять несколько жизней. Она категорически отказалась.

Семь новых жизней





Семеро малышей появились на свет 19 ноября 1997 года на семь недель раньше, причем двое из них родились с церебральным параличом.

Знаменитая семья





Рождение семерни вызвало фурор в СМИ, и супругов лично поздравил президент Билл Клинтон. Одни считали, что это действительно чудо, другие же скептически говорили о том, что Маккохи просто эксплуатируют своих детей. Семья получила солидную материальную помощь, включая новый дом, и даже стипендии на обучение для всех детей. Однако довольно скоро внимание к ним исчезло.

Исчезновение из поля зрения





Когда детям исполнилось десять лет, семья прекратила давать интервью и отказалась от публичности. Прошло еще десять лет, прежде чем семеро детей Маккохи снова появились в печатных изданиях и на экранах.

1. Кеннет





Кеннет-младший родился первым с весом в 1,5 кг. Он хочет продолжить учебу в местном колледже и стать строителем. Он заявил, что не расстроен расставанием с братьями и сестрами: «Я искренне считаю, что всем нам нужно идти в жизни своим путем».

2. Алексис Мэй





Алексис Мэй весила 1,2 кг и была первой девочкой. Она родилась с церебральным параличом, и ей пришлось научиться ходить с помощью специальных ходунков. Алексис хочет стать учителем младших классов.

3. Келси Энн





Последней из трех родившихся девочек была Келси Энн с весом в 1 кг. В школе она пела в хоре и теперь хочет посвятить свою жизнь музыке. Она самая настоящая звезда в семье!

4. Натали Сью





Вторая из девочек – Натали Сью с весом 1,2 кг. Она окончила школу с отличием и в дальнейшем намерена специализироваться в сфере начального образования.

5. Натан Рой





Он появился пятым с весом в 1,5 кг, и он родился с церебральным параличом. В 2005 году ему пришлось сделать операцию на позвоночнике, чтобы мальчик смог ходить. Его цель – образование в сфере информатики.

6. Брэндон Джеймс





Брэндон Джеймс был предпоследним с весом в 1,3 кг. В отличие от своих братьев и сестер он не захотел продолжать учебу в колледже, а решил пойти на военную службу – в пехоту США.

7. Джоэл Стивен





Джоэл Стивен – последний малыш с весом 1,3 кг. Как и его брат Натан Рой, он интересуется сферой информатики и работой с компьютерной техникой.

Путь во взрослую жизнь





Бобби и Кенни немного грустно видеть, как дети покидают родительское гнездо, но они рады, что все семеро выбрали свой путь.

Текст: Flytothesky.ru