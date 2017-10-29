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Лучшие посты октября на Flytothesky.ru

30.10.2017 20:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Время летит очень быстро. Еще совсем недавно все возвращались из отпусков и провожали лето, а вот уже и второй месяц осени подходит к концу. Скоро начнем планировать встречу Нового года. И глазом не успеем моргнуть! Лично мы в редакции Flytothesky.ru уже давно измеряем прошедшие отрезки времени качеством постов. Октябрь выдался довольно урожайным. И сейчас мы представляем вам рейтинг самых интересных, на наш взгляд, материалов месяца. А вдруг вы что-то пропустили?Лучшие посты октября на Flytothesky.ru

Лучшие посты октября на Flytothesky.ru

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