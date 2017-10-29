В настоящее время рынок детских товаров переполнен некачественными игрушками, ведь производители зачастую заботятся лишь о толщине собственных кошельков, а не о здоровье детей. В этом выпуске вы узнаете о наиболее опасных игрушках, которые не так давно появились на прилавках магазинов. Покупать или нет — решать вам. Но мы предупреждали!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оградите своих детей от этих опасных игрушек! В настоящее время рынок детских товаров переполнен некачественными игрушками, ведь производители зачастую заботятся лишь о толщине собственных кошельков, а не о...