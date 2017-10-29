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Оградите своих детей от этих опасных игрушек!
30.10.2017 19:46 — Калейдоскоп | Flytothesky
В настоящее время рынок детских товаров переполнен некачественными игрушками, ведь производители зачастую заботятся лишь о толщине собственных кошельков, а не о здоровье детей. В этом выпуске вы узнаете о наиболее опасных игрушках, которые не так давно появились на прилавках магазинов. Покупать или нет — решать вам. Но мы предупреждали!
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В настоящее время рынок детских товаров переполнен некачественными игрушками, ведь производители зачастую заботятся лишь о толщине собственных кошельков, а не о...
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