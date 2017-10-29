7 способов расположить к себе любого

Описанные ниже психологические приемы придут к вам на выручку, если потребуется расположить к себе собеседника или добиться желаемого в общении с ним.





Если вы хотите, чтобы другой человек проникся к вам и сделал для вас что-то важное, попросите его сперва о незначительном второстепенном одолжении. А затем — переходите к главной просьбе. Логика проста: человеку неловко отказывать всегда, и последующие просьбы не будут категорически отклонены.

Вам нужно понравиться конкретному человеку или добиться от него мнения по вашему вопросу? Тогда, задавая ему вопрос, займите нужное положение — слева или справа от собеседника. Секрет в том, что фразы, сказанные в правое ухо, воздействуют на логику человека, а в левое — на чувства (в соответствии со сферами влияния полушарий мозга).

Когда вы хотите услышать от собеседника правду, пойдите на хитрость. Смотрите оппоненту в глаза, не отрывая взгляда. Он станет испытывать неловкость, и в ответ на ваши вопросы скажет все, что думает.

Предыдущий прием работает и в отношении недоброжелателей. Если какой-то человек при любом удобном случае старается вас поддеть, то, чтобы нейтрализовать обидчика, расположитесь рядом с ним и старайтесь смотреть ему в глаза. Тогда человеку будет непросто сказать о вас что-то негативное.

В компании людей вы чувствуете на себе взгляд, но не знаете, от кого он исходит? Показательно начните зевать и осмотритесь: тот, кто наблюдает за вами, тоже начнет зевать.

Если вы хотите произвести на человека хорошее впечатление на первом свидании, назначьте его в особом месте. Секрет в том, чтобы вызвать у человека прилив адреналина, который отвечает за возбуждение и удовольствие. Поэтому сходите на аттракционы, пройдите экстремальный квест, посмотрите интересный фильм — и, скорее всего, вы получите ответ на ваши чувства.

Доказано, что созерцание еды действует на человека успокаивающе. Если вы хотите наладить с кем-то отношения, пригласите этого человека пообедать. Человек, наблюдающий за тем, как ест другой, забывает об агрессии и проблемах.

Текст: Flytothesky.ru