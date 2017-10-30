31 октября: праздники, памятные даты и приметы

Знаете ли вы, что 31 октября отмечается Международный день экономии? Так что в этот день поберегите свои финансы. О том, чем еще ознаменовано 31 октября – в обзоре Sputnik.

Что произошло 31 октября

В 1811 году был открыт Царскосельский лицей. Именно его воспевал в своем творчестве Пушкин.

В 1892 году Артур Конан Дойль опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса".

В 1985 году была образована группа "Ария".

Также 31 октября отмечаются Международный день Черного моря и Всемирный день городов. Кроме того, в России празднуют День работников СИЗО и тюрем и День сурдопереводчика.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в Европе и Америке отмечают Хэллоуин. Традиции этого праздника корнями уходят в кельтский праздник Самайн .

Кто родился 31 октября

31 октября в православном календаре

Православные в этот день чтут память святого апостола и евангелиста Луки, а также преподобного Иосифа.

Именины

31 октября именины у Сергея, Семена, Иосифа, Николая, Юлиана, Ивана, Андрея, Давида, Гавриила и Елизаветы.

31 октября в народном календаре

В этот день говорили: "К чему душа лежит, к тому и руки приложатся", "Всякое умение трудом дается". Святой Лука считается покровителем иконописи и живописи.