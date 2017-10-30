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Тест: Как хорошо вы умеете читать эмоции

31.10.2017 10:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Эмоции — важнейший элемент человеческих взаимоотношений. Именно они могут подсказать вам секретный шифр, который поможет найти общий язык с собеседником или вывести его на чистую воду. Не зря существует фраза «на лице написано». Сейчас мы узнаем, как хорошо вы разбираетесь в человеческих эмоциях. В этом тесте вы найдете 10 лиц, которые вам нужно соотнести с одним из вариантов ответа.Тест: Как хорошо вы умеете читать эмоции

 
 
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Эмоции — важнейший элемент человеческих взаимоотношений. Именно они могут подсказать вам секретный шифр, который поможет найти общий язык с собеседником или...

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