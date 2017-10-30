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Японский тест: Что расскажут вам звезды?

31.10.2017 16:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда вы смотрите ночью в звездное небо, можно даже потерять себя в бесконечных глубинах космоса. Мы знаем о том, на каком огромном расстоянии от Земли находятся звезды, но они все равно выглядят дружелюбными и очень мирными посланниками, особенно когда мы наблюдаем, как они мерцают в темноте.

Японский тест: Что расскажут вам звезды?

Для этой следующей игры вам понадобятся бумага и карандаш.

  1. Сначала нарисуйте три звезды разных размеров.
  2. Затем нарисуйте хвост кометы на одной (и только одной) из ваших звезд.

Результаты теста

Японский тест: Что расскажут вам звезды?

Звезды сочетают в себе сверкающий образ силы, реализовывающей желания, и видение мечты, пока находящейся на некотором расстоянии. Звезды определяют наше настоящее и дают подсказку касательно будущего. Этот ваш рисунок отражает вашу рабочую жизнь в целом и карьерный путь в частности.

1. Самая большая звезда, нарисованная вами, представляет собой вашу нынешнюю работу, ее потенциал и те разочарования, которые она приносит. Если разница в размерах между этой звездой и двумя другими не очень велика, это означает неудовлетворенность или, по крайней мере, незаинтересованность в вашей карьере. Следите за новыми открытыми вакансиями – вдруг вам подвернется что-то заманчивое. С другой стороны, если ваша «рабочая» звезда намного больше, чем другие, то вам очень нравится то, чем вы занимаетесь, и вы с головой погружены в работу, приносящую вам удовольствие. Главное – не попасть в ловушку трудоголизма.

2. В многих культурах во всем мире и на протяжении всей истории человечества кометы рассматривались как предвестники катастроф и глобальных перемен. Звезда, которой вы пририсовали хвост кометы, представляет собой проблему, маячащую у вас на горизонте. Если хвост пририсован к одной из маленьких звезд, то вам повезло: вашу жизнь можно назвать спокойной и почти безоблачной. Однако если вы сделали кометой самую крупную звезду – значит, вам пора задуматься о том, чтобы что-то изменить в своей трудовой жизни. Обновите хотя бы свое резюме для начала.Японский тест: Что расскажут вам звезды?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Когда вы смотрите ночью в звездное небо, можно даже потерять себя в бесконечных глубинах космоса. Мы знаем о том, на каком огромном расстоянии от Земли находятся...

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