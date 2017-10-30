Чего ожидать, если вы хотите стать веганом

Если вы решились на такой шаг, то вы, вероятно, думаете, что вам придется кардинально изменить образ жизни. Однако переход или смена рациона питания не всегда выглядит в черно-белых тонах: вы можете делать это аккуратно и постепенно. Изменение пищевых привычек требует проб и ошибок, исследований и дополнительного планирования. Кроме того, вы должны быть готовы к следующим моментам и ситуациям.





1. Поначалу вечеринки будут для вас немного дискомфортны

Ваши друзья могут попытаться повлиять на вас. «Веганство? Почему? Что за глупость?» так что будьте готовы услышать массу доводов в пользу продуктов животного происхождения. На вечеринках ваше меню будет заметно ограничено, поэтому перед мероприятием съешьте что-то легкое, но сытное, а потом уже выискивайте для себя подходящие блюда на столе.

2. Вы станете профессионалом в толковании любого меню

Если вы потихоньку переходите на веганство, то вы, наверное, уже делали ошибки, потребляя в ресторане что-то из продуктов животного происхождения. Вам придется изучить состав всех блюд и то, как они готовятся. Какое растительное масло используется? Присутствует ли масло сливочное? Есть ли сливки в этом супе?

3. Став веганом, вы будете себя чувствовать потрясающе

Существует мнение, что люди должны быть всеядными. Но поскольку мы можем поддерживать себя только растительной пищей, то почему бы не попробовать? Растения – отличный источник энергии, и с ними вы можете получить вполне достаточное количество калорий. Кстати, замена тяжелой, клонящей в сон пищи освежающими овощами сразу же скажется на вашем общем состоянии и том, как вы себя чувствуете. А отказ от молочных продуктов может облегчить ряд проблем с желудком и кишечником.

4. Вы можете раздражать друзей и близких своим новым образом питания

Скорее всего не всех, но некоторые противники у вас обязательно найдутся. А если вы еще начнете сами готовить разнообразные веганские блюда и угощать гостей, то вы можете даже увидеть недовольство, критику и осуждение. Тем не менее, не сдавайтесь и продолжайте экспериментировать с продуктами. На самом деле растительная пища может насыщать не хуже, чем мясо.

5. Вы станете фанатом витаминов

Как только вы станете веганом, вы изучите все продукты на предмет их насыщенности витаминами и будете тщательно подбирать, планировать и упорядочивать ваше питание для поддержки тела. При правильном и рациональном подходе ваш организм не только не пострадает, но еще и заметно оздоровится.

6. Вы будете немного испытывать голод

В период привыкания к веганству вы будете испытывать периодический голод. Обратите внимание на баланс потребления продуктов в сравнении с сожженными калориями. Скорее всего, вы просто расходуете много калорий. Попробуйте сочетать сложные углеводы с салатом, чтобы ощущение сытости было более длительным. Конечно, этот дефицит калорийности случается не всегда: ведь картофель фри тоже может быть вполне веганским, а на рынке есть множество готовых веганских продуктов. Многие из них действительно содержат много калорий, жиров, сахара… все, кроме холестерина. Главное – не забывайте о принципе умеренности!

7. Допускать ошибки вполне нормально

Стать веганом означает изменить много вещей в своей жизни, поэтому не испытывайте чувства вины, если вам потребуется несколько попыток или какое-то время, чтобы внести эти изменения и принять их. Иногда трудно сказать себе «забудь о сыре и вине!», потому что все мы знаем, что хороший сыр – это большое искушение. Просто слушайте свое тело и шаг за шагом привыкайте к новому питанию.

Текст: Flytothesky.ru