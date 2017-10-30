Как обойти ловушки маркетологов в магазине

Для продавцов главное — прибыль, ради которой они готовы на любые уловки. Поэтому, отправляясь за покупками, будьте начеку.





Обещание скидок

У самого входа в магазин нас встречают яркие упаковки товаров и рекламные плакаты, обещающие скидки. Смотря на это, мы забываем, что зашли только лишь за хлебом и молоком, которые маркетологи умышленно помещают в глубине магазина. В итоге, пока мы доходим до того, что нам действительно нужно, набираем полную тележку привлекательных товаров. Если вы не хотите попасться на эту хитрость, поменьше смотрите по сторонам и целенаправленно идите в нужный вам отдел.

Секреты раскладки

Маркетологи изучили даже те наши привычки, которых мы не замечаем. Например, большинство людей, будучи правшами, начинают путь по супермаркету с правой стороны и идут против часовой стрелки. Именно в таком направлении расставлены в магазине наиболее привлекательные и дорогие товары. Сначала — ароматные и красивые фрукты. Затем — сладости, всевозможные деликатесы (мясные, рыбные), спиртные напитки с закусками, газировка, соки. Чтобы уберечься от подобных соблазнов, начинайте обходить магазин слева.

Притягивающие ароматы

Некоторые магазины, стремясь сделать продукцию еще притягательнее, сбрызгивают ее ароматизаторами, от запаха которых у покупателей разыгрывается аппетит. Включают приятную музыку, которая усыпляет бдительность посетителей, провоцирует на эмоциональные траты. Но расслабляться и потакать спонтанным желаниям нельзя. Ходите в магазины с заранее составленным списком покупок и строго придерживайтесь его.

Если товар залежался

Залежалый товар продавцы раскладывают на полках на уровне глаз, в расчете на то, что покупатель сразу возьмет его и не станет искать, где лежит товар посвежее (ведь его можно продать и позже). Часто нас обманывают при продаже нарезки: это и заветренная колбаса или сыр, подложенные под ломтики свежего продукта, и отсутствие указания на упаковке веса товара без учета веса самой упаковки. Получается, за пластиковый контейнер и пленку мы платим по цене деликатесной продукции. Так что не ленитесь просматривать товар в глубине полок, а вместо готовой нарезки купить цельный продукт и попросить продавца нарезать его.

Обман на кассе

Небольшой, но постоянный процент снимают с нас супермаркеты, вынуждая платить по ценникам с хитро составленной ценой, в расчете на то, что вы откажетесь от пары копеек сдачи при расчете. Это мелочь, однако учитывая большой поток покупателей, кассир в конце дня снимает неплохой куш. Поэтому следует требовать округления суммы покупки в свою пользу, а не в пользу магазина.

Еще один подвох заключается в том, что цены, указанные на ценниках возле товаров на полках, могут отличаться от тех, что вам пробьют на кассе. Чтобы избежать такого обмана, желательно цены на товар записывать или фотографировать ценники.

Текст: Flytothesky.ru