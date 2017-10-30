Как определить будет ли избранник заботливым мужем

Каждый мужчина по-разному проявляет заботу о своей женщине. Одна группа представителей сильного пола может не подавать признаков заботы, другие же могут проявлять своей любимой слишком много внимания, ограничив при этом ее личное пространство. Это поведение зависит от психотипа мужчин. Если вы хотите знать, как супруг будет вести себя в будущем по отношению к вам — следует научится различать эти психотипы.





Лучше всего разобраться в мужчине, с которым планируете связать свою судьбу поможет тест: скажите избраннику о проблемах, которые случились с вами на днях, и внимательно следите как он будет реагировать на сказанное.

Воин

Если ваш возлюбленный относится к этой группе — он самостоятельно способен определить дальнейшую модель своего поведения. Эго заинтересуют подробности произошедшего в мелких деталях. Заканчивая свой рассказ о проблеме, которая случилась, вы поймете, что ваш мужчина уже знает, как решить эту ситуацию и готов приступить к реализации задуманного. Негативной стороной данного мужского психотипа является тот факт, что мужчина может не спрашивать вашего мнения о дальнейших его действиях.

Такой мужчина всегда нуждается в доверии своей женщины. Решив поручить ему улаживание ваших проблем, не вставайте у него на пути, а окажите поддержку, если он об этом попросит.

Семьянин

Это хозяйственный психотип. Одомашненный. Для таких мужчин типично посидеть рядом с вами, выслушать все не перебивая, оставить вас в одиночестве, если он решит, что вам это пойдет на пользу. Никогда не будет устраивать допросы. Для укрепления семейных отношений, такому мужчине нужно часто говорить, что он молодец и хороший муж. Например, когда он дарит вам подарки. Никогда не оставляйте знаки его внимания к вам без похвалы.

Критик

Чаще всего такие мужчины обвиняют во всех бедах своих женщин. Рассказав ему о случившемся — он твердо ответит, что вы сами во всем виноваты. Если вы часто подвергаетесь критическим разборам вашего избранника — не рассчитывайте, что он изменится в будущем. Обычно присущая критичность, в таких мужчин, только усугубляется. Дальнейшее проживание с таким мужчиной не принесет счастья, ведь во всех бедах он всегда будет обвинять вас. Он будет оценивать ваше моральное состояние по внешнему виду и не будет расспрашивать о вашем внутреннем состоянии. Главное для него — это обеспечить свою семью. С ним вам будет легко обустраивать свой дом и воспитывать детей.

Индивидуалист

Такой мужчина всегда думает в первую очередь только о себе. Очень редко, по сравнению с другими психотипами, проявляет заботу. Если, все же, он сделает вам какой-то знак внимания — обязательно похвалите его за это. В противном случае он не будет больше стараться. Такой избранник видит смысл только там, где его усилия будут поощряться. Чаще всего проявлять заботу о вас, он будет на людях, а не дома. Все только ради получения одобрений, наблюдавших за ним людей.

В каждом психотипе таятся как положительные стороны, так и негативные. Проживете вы счастливую семейную жизнь или нет, в полной мере зависит и от вас. Внимательно присмотритесь к своему партнеру, определите к какой группе он принадлежит, сделайте вывод: видите вы такого мужчину рядом с собой в будущем или нет.

Текст: Flytothesky.ru