Темная сторона семи исторических личностей… Кто бы знал?!

В мире немало действительно великих людей, которые стали знаменитыми благодаря своей деятельности. Но даже лучшим из лучших есть что скрывать, ведь эти «скелеты в шкафу» могли бы повлиять на их имидж. Итак, не самые лучшие стороны знаменитостей, о которых предпочитали умалчивать.

1. Боб Марли





Боб Марли – легенда регги и очень талантливый музыкант. Его считают чуть ли не символом мира, дружелюбия и надежды. Но несмотря на эту хорошую репутацию и статус кумира для многих людей, в действительности он был достаточно жестким и даже жестоким человеком. Говорят, что Марли был весьма агрессивен по отношению к своим партнершам. Кроме того, он был отцом немалого количества детишек по всей стране, хотя признал их далеко не всех.

2. Чарльз Чаплин





Чарльз Чаплин был выдающимся комиком, актером и режиссером. Однако он был одержим слабым полом, и что еще хуже – слишком молоденькими девушками, не достигшими совершеннолетия. Эта информация не особо афишировалась, но факт остается фактом. Одна из бывших жен Чаплина также обвинила его в чрезмерной склонности к девочкам-подросткам.

3. Уолт Дисней





Знаменитый мультипликатор, на творчестве которого выросло не одно поколение детей и их родителей, также имел темную сторону. Уолт Дисней славился своими расистскими взглядами и нещадно эксплуатировал подчиненных. Он отзывался об индейцах и других национальных меньшинствах как низших людях и относился к ним с презрением. Кроме того, он выплачивал женщинам гораздо меньшую зарплату по сравнению с мужчинами.

4. Джон Леннон





Это один из самых известных музыкантов в истории, который считался образцовым сторонником пацифизма и равноправия. Тем не менее, его темной стороной было достаточно жестокое и пренебрежительное отношение к женщинам, плюс нескрываемая гомофобия.

5. Мать Тереза





Она считалась одной из величайших слуг Бога на Земле и была признана обществом святым и добродетельным человеком. Однако её больницы оказались не столь идеальными, как все считали. На самом деле это были места ужаса и боли, о которых мать Тереза говорила, что «бедность – это работа Бога, потому беднякам следует покорно терпеть». Кроме того, оказалось, что у матери Терезы на банковских счетах хранились очень кругленькие суммы денег.

6. Уинстон Черчилль





По сей день многие люди помнят его как великого лидера нации. Но реальность такова, что пока в Европе шла война с фашизмом, на британских территориях в Южной Африке и Индии очень жестко преследовалось и третировалось местное население. Черчилль также утверждал, что Южная Америка должна оставаться бедной и слабой, чтобы ее можно было беспрепятственно контролировать.

7. Махатма Ганди





Махатма Ганди – борец против колониализма, политик и религиозный мыслитель, ратовавший за ненасилие, тоже не был ангелом. В его автобиографии мы можем прочитать, как Ганди признавался в том, что избил свою жену. Он поддерживал тайную дружбу с Гитлером и испытывал огромную ненависть к южноафриканцам. А еще его привлекали несовершеннолетние девушки, что по-прежнему считается серьезным преступлением во многих странах.

Вероятно, эти истории удивили, возмутили или расстроили вас. Конечно, некоторые из этих секретов все еще остаются не до конца раскрытыми и обнародованными, тем более, что многие люди отказываются верить в то, что такие выдающиеся исторические личности могут иметь столь нелицеприятные пороки.

Текст: Flytothesky.ru