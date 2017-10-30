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Темная сторона семи исторических личностей… Кто бы знал?!

31.10.2017 16:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В мире немало действительно великих людей, которые стали знаменитыми благодаря своей деятельности. Но даже лучшим из лучших есть что скрывать, ведь эти «скелеты в шкафу» могли бы повлиять на их имидж. Итак, не самые лучшие стороны знаменитостей, о которых предпочитали умалчивать.

1. Боб Марли

Темная сторона семи исторических личностей… Кто бы знал?!

Боб Марли – легенда регги и очень талантливый музыкант. Его считают чуть ли не символом мира, дружелюбия и надежды. Но несмотря на эту хорошую репутацию и статус кумира для многих людей, в действительности он был достаточно жестким и даже жестоким человеком. Говорят, что Марли был весьма агрессивен по отношению к своим партнершам. Кроме того, он был отцом немалого количества детишек по всей стране, хотя признал их далеко не всех.

2. Чарльз Чаплин

Темная сторона семи исторических личностей… Кто бы знал?!

Чарльз Чаплин был выдающимся комиком, актером и режиссером. Однако он был одержим слабым полом, и что еще хуже – слишком молоденькими девушками, не достигшими совершеннолетия. Эта информация не особо афишировалась, но факт остается фактом. Одна из бывших жен Чаплина также обвинила его в чрезмерной склонности к девочкам-подросткам.

3. Уолт Дисней

Темная сторона семи исторических личностей… Кто бы знал?!

Знаменитый мультипликатор, на творчестве которого выросло не одно поколение детей и их родителей, также имел темную сторону. Уолт Дисней славился своими расистскими взглядами и нещадно эксплуатировал подчиненных. Он отзывался об индейцах и других национальных меньшинствах как низших людях и относился к ним с презрением. Кроме того, он выплачивал женщинам гораздо меньшую зарплату по сравнению с мужчинами.

4. Джон Леннон

Темная сторона семи исторических личностей… Кто бы знал?!

Это один из самых известных музыкантов в истории, который считался образцовым сторонником пацифизма и равноправия. Тем не менее, его темной стороной было достаточно жестокое и пренебрежительное отношение к женщинам, плюс нескрываемая гомофобия.

5. Мать Тереза

Темная сторона семи исторических личностей… Кто бы знал?!

Она считалась одной из величайших слуг Бога на Земле и была признана обществом святым и добродетельным человеком. Однако её больницы оказались не столь идеальными, как все считали. На самом деле это были места ужаса и боли, о которых мать Тереза говорила, что «бедность – это работа Бога, потому беднякам следует покорно терпеть». Кроме того, оказалось, что у матери Терезы на банковских счетах хранились очень кругленькие суммы денег.

6. Уинстон Черчилль

Темная сторона семи исторических личностей… Кто бы знал?!

По сей день многие люди помнят его как великого лидера нации. Но реальность такова, что пока в Европе шла война с фашизмом, на британских территориях в Южной Африке и Индии очень жестко преследовалось и третировалось местное население. Черчилль также утверждал, что Южная Америка должна оставаться бедной и слабой, чтобы ее можно было беспрепятственно контролировать.

7. Махатма Ганди

Темная сторона семи исторических личностей… Кто бы знал?!

Махатма Ганди – борец против колониализма, политик и религиозный мыслитель, ратовавший за ненасилие, тоже не был ангелом. В его автобиографии мы можем прочитать, как Ганди признавался в том, что избил свою жену. Он поддерживал тайную дружбу с Гитлером и испытывал огромную ненависть к южноафриканцам. А еще его привлекали несовершеннолетние девушки, что по-прежнему считается серьезным преступлением во многих странах.

Вероятно, эти истории удивили, возмутили или расстроили вас. Конечно, некоторые из этих секретов все еще остаются не до конца раскрытыми и обнародованными, тем более, что многие люди отказываются верить в то, что такие выдающиеся исторические личности могут иметь столь нелицеприятные пороки.Темная сторона семи исторических личностей… Кто бы знал?!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В мире немало действительно великих людей, которые стали знаменитыми благодаря своей деятельности. Но даже лучшим из лучших есть что скрывать, ведь эти «скелеты в...

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