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4 привычные поведенческие модели, которые делают вас не очень приятным человеком

31.10.2017 19:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Повседневные привычки у всех людей разные, но определенно есть некоторые вещи, которые могут сделать вас не самым приятным в общении человеком. Эти привычки и ваше поведение отражают то, кто вы есть на самом деле. В этом случае вы не можете «надеть» новое лицо, отличное от того, которое отражает ваше истинное «я». Помните, что люди обычно ищут компанию позитивных людей, оптимистично относящихся к своей жизни, а не к тем, кто распространяет вокруг себя негативные флюиды. Что отталкивающего может быть в вашем привычном поведении? Что, как правило, не нравится людям и отталкивает их?

4 привычные поведенческие модели, которые делают вас не очень приятным человеком

1. Жесткое соперничество

4 привычные поведенческие модели, которые делают вас не очень приятным человеком

Ищете любую возможность, чтобы конкурировать? Хватаетесь за каждый шанс доказать, что вы круче и лучше? Поверьте, это одна из самых непривлекательных человеческих черт! Нельзя постоянно сравнивать себя с другими, стараясь утвердиться в мысли, что вы находитесь на более высоком уровне. Такое поведение напрягает и раздражает окружающих.

2. Постоянное нытьё

4 привычные поведенческие модели, которые делают вас не очень приятным человеком

Некоторые люди непрерывно ноют и жалуются, подсознательно думая, что это поможет им привлечь внимание. Истина в том, что эффект постоянного нытья как раз абсолютно противоположный. Большинство из нас предпочитает общение с позитивно настроенными людьми, а не с плаксами и брюзгами, которые впадают в уныние по любой мелочи и немедленно оповещают об этом остальных, назойливо ища поддержки и понимания.

3. Чувство собственного превосходства

4 привычные поведенческие модели, которые делают вас не очень приятным человеком

Человек, который смотрит на других свысока, малоприятен, потому его компании всегда избегают. Однако таким поведением начальственные люди тешат свое тщеславие и поднимают самооценку за счет других, а также они стремятся получить уважение в глазах их ближайшего окружения. С такой личностью очень сложно и некомфортно общаться. Никто не хочет чувствовать себя под чьим-то командованием или же постоянно подвергаться критике.

4. Человек, постоянно прерывающий других

4 привычные поведенческие модели, которые делают вас не очень приятным человеком

Это не что иное, как признак неуважения к собеседнику. Тем не менее, у ряда людей это уже хорошо выработанная и укоренившаяся привычка: они беспардонно навязывают свои взгляды другим, контролируют разговор или хотят выглядеть очень умными и эрудированными. Однако отсутствие манер не может быть заменено большим количеством знаний. Собеседники попросту начнут вас избегать. Научитесь быть эффективным слушателем! Даже если вы хотите что-то сказать, дождитесь логической паузы.

Теперь вопрос, который может у вас возникнуть: «Как быть приятным для общения человеком?». Учитесь быть самим собой. Не ищите возможности для привлечения к себе излишнего внимания, не создавайте из жизни драму и не преувеличивайте свои качества и способности, чтобы вызвать одобрительную реакцию у окружающих. Помните, что вам не нужно делать себя важной фигурой в обществе с помощью негативного поведения. Говорите меньше, слушайте внимательно, будьте честным, добрым, понимающим и сочувствующим человеком.4 привычные поведенческие модели, которые делают вас не очень приятным человеком

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Повседневные привычки у всех людей разные, но определенно есть некоторые вещи, которые могут сделать вас не самым приятным в общении человеком. Эти привычки и ваше...

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