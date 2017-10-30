Красота женщин из разных уголков мира

Михаэла Норок – невероятно талантливый румынский фотограф . Она решила отправиться в путешествие по миру, чтобы показать красоту женщин из разных стран. В течение последних четырех лет Михаэла путешествовала только с рюкзаком и камерой. Каждый день она фотографирует женщин и собирает их рассказы. Ее фотопроект называется «Атлас красоты», и она делится своими работами в Instagram и Facebook: «Для меня истинная красота не имеет возраста, цвета или тренда. Вы можете найти её в Африке или в Европе, в деревне или на небоскребе, в улыбке, в жесте, в пронзительном взгляде или в морщинах. Вы можете найти её в каждом человеке с добрым сердцем».

1. Эфиопия





«Она мусульманка, а её лучшая подруга – христианка. Во время поездки в Эфиопию в феврале я пришла в восхищение от того, как там ладят христиане и мусульмане».

2. Турция

«Я никогда не пытался скрыть её. Я всегда видела в ней что-то особенное», – так говорит турчанка Бурку из Стамбула о своей родинке на щеке.

3. Тропические леса Амазонки





«Девушка в свадебном наряде».

4. Ваханский коридор, Афганистан





«Она работает в поле в одном из самых отдаленных уголков мира».

5. Нампан, Мьянма





«Я встретила эту прекрасную леди на местном рынке».

6. Королёв, Россия





«Настя делает фото для паспорта в этом маленьком магазине, но ее мечта – снимать пейзажные фотографии по всему миру»

7. Рейкьявик, Исландия





8. Стамбул, Турция





«Тутку из Стамбула. Ей пришлось начать работать в раннем возрасте. И вот несколько лет назад она стала шеф-поваром».

9. Тегеран, Иран

«Форузан спешила на занятия по живописи, когда я встретила её на оживленных улицах города».

10. Тбилиси, Грузия





«Я увидела Лилу в ее маленьком магазине. Оказывается, она ведет дневник вот уже 36 лет. Лила пишет в нем каждый день, иначе она просто не может заснуть вечером».

11. Белград, Сербия

«Я заметила Ангелу на берегу реки Сава, где летом загорают горожане. Я обратила внимание, что даже в моменты отдыха большинство сербских женщин излучают силу и уверенность».

12. Иракская беженка в Греции





«В прошлом году я встретила эту отважную мать троих детей в лагере беженцев Идомени. Она проделала долгий путь в Европу, потратив все свои сбережения в надежде на более безопасную жизнь».

13. Дельфы, Греция





«Это Элени, и хотя в будни она носит современную одежду, так она выглядела на Пасху».

14. Гватемала





«Вся одежда сшита руками матери».

15. Гавана. Куба





16. Фотограф Михаэла Норок в Бразилии





17. Медельин, Колумбия

«А это колумбийка Эстефания».

18. Этническая венесуэлка в Уругвае





19. Неаполь, Италия

«Серена делает маленькие рожки в семейной мастерской, это популярные амулеты на удачу в Неаполе и других частях южной Италии».

20. Рио-де-Жанейро, Бразилия





«Мать и дочери на улицах города».

21. Амстердам, Нидерланды

«Рашель отдыхает после долгого рабочего дня».

22. Покхара, Непал





«Отдых на озере Пхева».

23. Монтевидео, Уругвай

«Мариане 73 года. Она владелица картинной галереи. А еще у неё есть черный пояс в боевых искусствах».

24. Катманду, Непал





«Потрясающий момент».

25. Шираз, Иран

«Это Ялда, она художница».

26. Амман, Иордания





«Лина – основательница одной из первых школ самообороны для женщин в арабском мире».

27. Абьяни, Иран





«Я встретила эту милую леди в живописной иранской деревне. Конечно, присутствовал языковой барьер, но иногда слова просто не нужны».

28. Пушкар, Индия





«Сунита живет в палаточном лагере в пустыне возле Пушкара».

29. Санкт-Петербург, Россия





«Элеонора занимается балетом, и когда она танцует, она буквально летает».

30. Цюрих, Швейцария





«Сестры Ребекка и Патриция. У них только год разницы. Я заметила девушек на Центральном вокзале Цюриха. В них было что-то волшебное».

Текст: Flytothesky.ru