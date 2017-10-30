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Красота женщин из разных уголков мира
31.10.2017 18:18 — Калейдоскоп | Flytothesky
1. Эфиопия
«Она мусульманка, а её лучшая подруга – христианка. Во время поездки в Эфиопию в феврале я пришла в восхищение от того, как там ладят христиане и мусульмане».
2. Турция
«Я никогда не пытался скрыть её. Я всегда видела в ней что-то особенное», – так говорит турчанка Бурку из Стамбула о своей родинке на щеке.
3. Тропические леса Амазонки
«Девушка в свадебном наряде».
4. Ваханский коридор, Афганистан
«Она работает в поле в одном из самых отдаленных уголков мира».
5. Нампан, Мьянма
«Я встретила эту прекрасную леди на местном рынке».
6. Королёв, Россия
«Настя делает фото для паспорта в этом маленьком магазине, но ее мечта – снимать пейзажные фотографии по всему миру»
7. Рейкьявик, Исландия
8. Стамбул, Турция
«Тутку из Стамбула. Ей пришлось начать работать в раннем возрасте. И вот несколько лет назад она стала шеф-поваром».
9. Тегеран, Иран
«Форузан спешила на занятия по живописи, когда я встретила её на оживленных улицах города».
10. Тбилиси, Грузия
«Я увидела Лилу в ее маленьком магазине. Оказывается, она ведет дневник вот уже 36 лет. Лила пишет в нем каждый день, иначе она просто не может заснуть вечером».
11. Белград, Сербия
«Я заметила Ангелу на берегу реки Сава, где летом загорают горожане. Я обратила внимание, что даже в моменты отдыха большинство сербских женщин излучают силу и уверенность».
12. Иракская беженка в Греции
«В прошлом году я встретила эту отважную мать троих детей в лагере беженцев Идомени. Она проделала долгий путь в Европу, потратив все свои сбережения в надежде на более безопасную жизнь».
13. Дельфы, Греция
«Это Элени, и хотя в будни она носит современную одежду, так она выглядела на Пасху».
14. Гватемала
«Вся одежда сшита руками матери».
15. Гавана. Куба
16. Фотограф Михаэла Норок в Бразилии
17. Медельин, Колумбия
«А это колумбийка Эстефания».
18. Этническая венесуэлка в Уругвае
19. Неаполь, Италия
«Серена делает маленькие рожки в семейной мастерской, это популярные амулеты на удачу в Неаполе и других частях южной Италии».
20. Рио-де-Жанейро, Бразилия
«Мать и дочери на улицах города».
21. Амстердам, Нидерланды
«Рашель отдыхает после долгого рабочего дня».
22. Покхара, Непал
«Отдых на озере Пхева».
23. Монтевидео, Уругвай
«Мариане 73 года. Она владелица картинной галереи. А еще у неё есть черный пояс в боевых искусствах».
24. Катманду, Непал
«Потрясающий момент».
25. Шираз, Иран
«Это Ялда, она художница».
26. Амман, Иордания
«Лина – основательница одной из первых школ самообороны для женщин в арабском мире».
27. Абьяни, Иран
«Я встретила эту милую леди в живописной иранской деревне. Конечно, присутствовал языковой барьер, но иногда слова просто не нужны».
28. Пушкар, Индия
«Сунита живет в палаточном лагере в пустыне возле Пушкара».
29. Санкт-Петербург, Россия
«Элеонора занимается балетом, и когда она танцует, она буквально летает».
30. Цюрих, Швейцария
«Сестры Ребекка и Патриция. У них только год разницы. Я заметила девушек на Центральном вокзале Цюриха. В них было что-то волшебное».
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Михаэла Норок – невероятно талантливый румынский фотограф. Она решила отправиться в путешествие по миру, чтобы показать красоту женщин из разных стран. В течение...
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