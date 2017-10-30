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Красота женщин из разных уголков мира

31.10.2017 18:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Михаэла Норок – невероятно талантливый румынский фотограф. Она решила отправиться в путешествие по миру, чтобы показать красоту женщин из разных стран. В течение последних четырех лет Михаэла путешествовала только с рюкзаком и камерой. Каждый день она фотографирует женщин и собирает их рассказы. Ее фотопроект называется «Атлас красоты», и она делится своими работами в Instagram и Facebook: «Для меня истинная красота не имеет возраста, цвета или тренда. Вы можете найти её в Африке или в Европе, в деревне или на небоскребе, в улыбке, в жесте, в пронзительном взгляде или в морщинах. Вы можете найти её в каждом человеке с добрым сердцем».

1. Эфиопия

Красота женщин из разных уголков мира

«Она мусульманка, а её лучшая подруга – христианка. Во время поездки в Эфиопию в феврале я пришла в восхищение от того, как там ладят христиане и мусульмане».

2. Турция

Красота женщин из разных уголков мира

«Я никогда не пытался скрыть её. Я всегда видела в ней что-то особенное», – так говорит турчанка Бурку из Стамбула о своей родинке на щеке.

3. Тропические леса Амазонки

Красота женщин из разных уголков мира

«Девушка в свадебном наряде».

4. Ваханский коридор, Афганистан

Красота женщин из разных уголков мира

«Она работает в поле в одном из самых отдаленных уголков мира».

5. Нампан, Мьянма

Красота женщин из разных уголков мира

«Я встретила эту прекрасную леди на местном рынке».

6. Королёв, Россия

Красота женщин из разных уголков мира

«Настя делает фото для паспорта в этом маленьком магазине, но ее мечта – снимать пейзажные фотографии по всему миру»

7. Рейкьявик, Исландия

Красота женщин из разных уголков мира

8. Стамбул, Турция

Красота женщин из разных уголков мира

«Тутку из Стамбула. Ей пришлось начать работать в раннем возрасте. И вот несколько лет назад она стала шеф-поваром».

9. Тегеран, Иран

Красота женщин из разных уголков мира

«Форузан спешила на занятия по живописи, когда я встретила её на оживленных улицах города».

10. Тбилиси, Грузия

Красота женщин из разных уголков мира

«Я увидела Лилу в ее маленьком магазине. Оказывается, она ведет дневник вот уже 36 лет. Лила пишет в нем каждый день, иначе она просто не может заснуть вечером».

11. Белград, Сербия

Красота женщин из разных уголков мира

«Я заметила Ангелу на берегу реки Сава, где летом загорают горожане. Я обратила внимание, что даже в моменты отдыха большинство сербских женщин излучают силу и уверенность».

12. Иракская беженка в Греции

Красота женщин из разных уголков мира

«В прошлом году я встретила эту отважную мать троих детей в лагере беженцев Идомени. Она проделала долгий путь в Европу, потратив все свои сбережения в надежде на более безопасную жизнь».

13. Дельфы, Греция

Красота женщин из разных уголков мира

«Это Элени, и хотя в будни она носит современную одежду, так она выглядела на Пасху».

14. Гватемала

Красота женщин из разных уголков мира

«Вся одежда сшита руками матери».

15. Гавана. Куба

Красота женщин из разных уголков мира

16. Фотограф Михаэла Норок в Бразилии

Красота женщин из разных уголков мира

17. Медельин, Колумбия

Красота женщин из разных уголков мира

«А это колумбийка Эстефания».

18. Этническая венесуэлка в Уругвае

Красота женщин из разных уголков мира

19. Неаполь, Италия

Красота женщин из разных уголков мира

«Серена делает маленькие рожки в семейной мастерской, это популярные амулеты на удачу в Неаполе и других частях южной Италии».

20. Рио-де-Жанейро, Бразилия

Красота женщин из разных уголков мира

«Мать и дочери на улицах города».

21. Амстердам, Нидерланды

Красота женщин из разных уголков мира

«Рашель отдыхает после долгого рабочего дня».

22. Покхара, Непал

Красота женщин из разных уголков мира

«Отдых на озере Пхева».

23. Монтевидео, Уругвай

Красота женщин из разных уголков мира

«Мариане 73 года. Она владелица картинной галереи. А еще у неё есть черный пояс в боевых искусствах».

24. Катманду, Непал

Красота женщин из разных уголков мира

«Потрясающий момент».

25. Шираз, Иран

Красота женщин из разных уголков мира

«Это Ялда, она художница».

26. Амман, Иордания

Красота женщин из разных уголков мира

«Лина – основательница одной из первых школ самообороны для женщин в арабском мире».

27. Абьяни, Иран

Красота женщин из разных уголков мира

«Я встретила эту милую леди в живописной иранской деревне. Конечно, присутствовал языковой барьер, но иногда слова просто не нужны».

28. Пушкар, Индия

Красота женщин из разных уголков мира

«Сунита живет в палаточном лагере в пустыне возле Пушкара».

29. Санкт-Петербург, Россия

Красота женщин из разных уголков мира

«Элеонора занимается балетом, и когда она танцует, она буквально летает».

30. Цюрих, Швейцария

Красота женщин из разных уголков мира

«Сестры Ребекка и Патриция. У них только год разницы. Я заметила девушек на Центральном вокзале Цюриха. В них было что-то волшебное».Красота женщин из разных уголков мира

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Михаэла Норок – невероятно талантливый румынский фотограф. Она решила отправиться в путешествие по миру, чтобы показать красоту женщин из разных стран. В течение...

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