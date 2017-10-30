10 черт характера типичного Скорпиона

Скорпион – восьмой астрологический знак зодиака, охватывающий период с 23 октября по 21 ноября. Стихия Скорпионов – это вода. А какие же основные черты характера отличают людей этого знака?

1. Ум





Скорпион чрезвычайно умный, хитрый и проницательный знак, поэтому даже не думайте его с легкостью обвести вокруг пальца. Все Скорпионы – большие скептики, которые ни во что не верят без наличия убедительных доказательств. Этот знак – сложная личность, и многие из них считаются весьма загадочными людьми. Кроме того, у Скорпиона есть проблемы с доверием.

2. Честность





Если Скорпион делает вам комплимент или хвалит, вы можете быть уверены, что это истинная правда. Он терпеть не может фальшивой лести и предпочитает быть прямолинейным с людьми. Скорпион говорит то, что на самом деле считает и думает. Так что не расстраивайтесь и не обижайтесь, когда он скажет вам что-то не совсем приятное – для вас это стимул исправиться.

3. Привязанность





Когда Скорпион влюбляется, то это глубоко и надолго. Он настолько увлечен и погружен в отношения, что остальная часть мира для него попросту исчезает. Чувства и эмоции Скорпиона сильны и искренни, и он отдает всего себя своему партнеру.

4. Независимость





Скорпионы четко и неуклонно следуют своему жизненному пути, стараясь ни от кого не зависеть. Этому знаку нравится получать свой собственный опыт, и он не любит идти по общей дороге с толпой, выбирая индивидуальный маршрут. Он также ненавидит, когда люди пытаются контролировать его жизнь, и если вы захотите это сделать, Скорпион моментально поставит вас на место.

5. Стрессоустойчивость





Скорпион чрезвычайно жизнестоек, и неудачи не заставят его отказаться от своей цели. Это несгибаемая личность, которая не плачет над ошибками и провалами. Когда Скорпион чего-то хочет, он просто идет и делает это, не особо колеблясь.

6. Умение держать слово





Скорпион всегда держит свое слово и не выносит людей, которые раздают обещания, но не выполняют их. Слово Скорпиона столь же надежно, как швейцарский банк, и вы можете полностью ему доверять, потому что ответственнее человека, чем этот знак, не бывает.

7. Интересный собеседник





Скорпион умеет устанавливать отличный контакт с людьми. Ему, конечно, нужно некоторое время, чтобы раскрыться самому, но Скорпион все же предпочитает общаться на более глубоком уровне, чтобы получше узнать человека. Люди этого знака очень любят вести интеллектуальные и содержательные беседы.

8. Наблюдательность





Скорпионы безумно наблюдательны, и они мастерски подмечают то, что другие, как правило, упускают. Скорпион – один из самых наблюдательных знаков, и он всегда ухватывает незаметные, но важные детали. Было бы большой ошибкой недооценивать его способность докопаться до истины.

9. Эмоциональность





Скорпион переживает взлеты и падения в своих эмоциях. В глубине души он может быть довольно эмоциональным, хотя редко проявляет это внешне. На взлете он ощущает себя на вершине мира, а на спаде Скорпион эмоционально истощен и подавлен.

10. Сдержанность





Скорпион – личность замкнутая и раскрывается не сразу. Его никак нельзя назвать «открытой книгой», потому окружающим понадобится время и терпение, чтобы действительно узнать и понять человека этого знака. Он очень осторожен и с трудом доверяет людям.

Текст: Flytothesky.ru