Шанс появления на свет таких двойняшек очень мал!

Ожидание двойняшек всегда оказывается сюрпризом для будущих родителей. Но можете ли вы представить шок от того, что ваши двойняшки не только не похожи друг на друга, а еще и разной расы? Конечно, при условии, что мама и папа тоже разной расы. Шансы появления таких абсолютно противоположных детей очень малы, но они все же есть.

Межрасовые малыши





У пар разных рас появляются очень уникальные и красивые дети. Это результат смеси различных генов и этнического происхождения, что в конечном итоге дает малышам потрясающую внешность. Двойняшки разных рас – это совершенно новый уровень и редкое явление. Но оно все же случается!

Неожиданный сюрприз





Донна и Винс Эйлмер готовились к появлению четвертого ребенка в семье, когда узнали, что четвертый появится вместе с пятым. Двойняшки – это всегда сюрприз, но у супругов Эйлмер сюрприз был еще круче. После рождения девочек родители были поражены, увидев двух детей разных рас. Люси и Мария Эйлмер родились в Глостере (Англия) 16 января 1997 года.

Разная этническая принадлежность





Винс Эйлмер – белый европеоид, а Донна Эйлмер – чернокожая ямайского происхождения. В таких случаях родители ожидали двух мулатов, но вместо этого они получили двух малышей с разным цветом кожи. Они определенно не выглядели как двойняшки. Люси и Мария – разнояйцевые, поэтому каждая девочка унаследовала разный набор генов от родителей.

Одинаковая одежда





Несмотря на то, что двойняшки не были похожи друг на друга, Донна хотела одевать девочек в очаровательные, но одинаковые наряды. И это выглядело странно, потому что малышки были абсолютными противоположностями. Кстати, были ли они похожи на своих братьев и сестер? У них есть два старших брата, Джордж и Джордан, оба обладатели светло-коричневой кожи. И у них есть старшая сестра Чинна, у которой тоже светло-коричневый тон кожи, как и у братьев. Для сравнения, кожа Марии очень темная, а кожа Люси очень светлая.

Различия помимо цвета кожи





«Мы с Марией находимся на противоположных концах спектра, – говорит Люси. – А наши братья и сестра где-то посередине. Но у нашей бабушки очень красивый английский цвет лица, то есть бледный, как у меня». Глаза Марии темно-карие, а у Люси – сине-зеленые. У Люси красивые рыжие волосы ирландского происхождения, а у Марии великолепные плотные кудряшки от ямайских предков.

Личные слабости





Мария призналась, что она ненавидела свои «ямайские» кудри. Люси, с другой стороны, ненавидела свою бледную внешность, ведь в школе её обзывали привидением и намекали, что она не родной ребенок у родителей. В 7 лет двойняшки потребовали, чтобы их одевали в разную одежду. «Мы не похожи друг на друга. Так зачем же нам носить всё одинаковое?» – заявляет Люси.

Взрослый возраст





К 18 годам двойняшки превратились в двух красивых леди, причем у каждой из них свой стиль. Люси предпочитает быть «рокерской» девушкой, она носит темные цвета и сделала пирсинг на лице. Мария выбрала классический стиль, даже немного с уклоном в бохо.

Совершенно разные индивидуальности





Мария намного более общительна, чем Люси: «Я люблю встречаться с людьми и не боюсь общаться с незнакомцами». Люси же, напротив, очень интровертна и застенчива. Кроме того, Люси призналась, что они не были столь близки в детстве: «Я думаю, что если бы мы выглядели похожими или даже идентичными, тогда связь между нами была бы сильнее. Но мы разные».

Эффект несхожести





Итак, когда пара двойняшек не выглядит одинаково, есть ли эффект несхожести? Чувствуют ли они себя более отдаленными друг от друга? Люси и Мария, конечно, не единственные, и рождение двойняшек разных рас уже было зафиксировано неоднократно.

Редко, но возможно





Это довольно редкое явление, когда двойняшки выглядят столь разными, но это, безусловно, может случиться у пар, принадлежащих к разным расам. Это причуды природы, но они случаются.

Текст: Flytothesky.ru