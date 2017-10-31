Как пользователи обходят блокировку сайтов Роскомнадзором

Каждый в России знает, что Роскомнадзор – это та организация, которая уполномочена блокировать разнообразные сайты с сомнительным содержимым. В такую категорию попадают сайты игорных клубов, где игрокам предлагается сыграть в тот или иной игровой автомат и расслабиться в вечернее время после работы.

Но, блокировка сайта – это не тот инструмент, который отличается высокой эффективностью. Пользователи используют несколько десятков способов обойти блокировки, которые позволяют вновь получить доступ к своему любимому игорному клубу.

Способы обхода блокировок

Есть несколько вариантов, которые отличаются как сложностью, так и условиями для получения преимуществ. Чтобы в casino Vulcan online восстановить доступ, пользователи используют следующие возможностями.

TOR. Лучший браузер с уникальной компоновкой сети, позволяющий заходить на любые запрещенные сайты в тех или иных странах. Не требует установки. Приложения к браузерам. Плагины или различные приложения посредством VPN доступа предоставляют игрокам свободу действий и возможность зайти на любой запрещенный сайт. Серверы proxy. Позволяют пользователям подключаться к серверам и от их имени получать данные. Открывается любой запрещенный сайт из выбранной страны. VPN доступ. Приватная виртуальная сеть, которая позволяет в любую минуту подключаться и получать возможность заходить на заблокированные ресурсы. DNS сервисы. Использование любого сервиса, который не находиться на территории России, открывает доступ к запрещенным ресурсам.

Некоторые элементы нужно устанавливать, для других необходимо подготавливать настройки. Но, в целом, никакие блокировки не могут быть эффективными на 100%.

Вывод по ситуации о блокировках

Многие эксперты утверждают, что блокировка – это лишняя трата средств и времени. От этого никому не будет хорошо или плохо, но количество движений нужно всё-таки снизить. Из любой проблемной ситуации есть выход и разнообразные статьи о том, как обойти блокировки, это доказали.

Развитие информационных технологий и возможностей способствует обходу блокировок. Каждый день появляются новые способы, сервисы или программы. Это не будет ограничивать людей в движениях, а только обеспечивает свободный доступ ко многим благам.