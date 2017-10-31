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Какой сегодня праздник: 1 ноября
01.11.2017 06:20 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 1 ноября отмечается Международный день вегана? О том, чем еще ознаменовано 1 ноября, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 1 ноября
В 1512 году публике впервые показали потолок Сикстинской капеллы, который расписал Микеланджело.
В 1520 году был открыт Магелланов пролив.
В 1612 году народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль.
В 1894 году последний российский император Николай II вступил на престол.
В 1897 студенты Туринского университета основали ныне знаменитый итальянский футбольный клуб "Ювентус".
В 1918 году произошло крушение в Нью-Йорке на Мэлбон-стрит. Это одна из крупнейших железнодорожных катастроф в США, погибло 102 человека.
В 1963 году в СССР был запущен первый маневрирующий космический аппарат "Полет-1".
Также 1 ноября в России празднуется День судебного пристава, а во многих европейских странах отмечается День всех святых.
Кто родился 1 ноября
1 ноября в православном календаре
Православные чтут память пророка Иоиля, блаженной Клеопарты и ее сына Иоанна, Святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Именины
В этот день именины у Сергея, Петра, Феликса, Михаила, Павла, Николая, Леонтия, Дмитрия и Ивана.
1 ноября в народном календаре
Если в этот день холодно и идет снег, то весна будет поздней и холодной. Если оттепель, то и зима, и весна будут теплые. 1 ноября отмечали проводы осени. Также в этот день молились Иоанну Кронштадтскому о защите от уныния.
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Этот день является 305-м в григорианском календаре, до Нового года остается 60 дней.
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