ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Турция может отменить в отелях систему "все включено"

01.11.2017 09:37 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Систему "все включено" на курортах Турции могут отменить. С этим предложением выступил Глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен, сообщает издание Sözcü.

Турция может отменить в отелях систему "все включено"
© Фото: ВКонтакте / Владимир Говенко
ЧП с белорусами на отдыхе: что может предусмотреть страховой договор

По его мнению, эта система экономически выгодна туристам. Однако для того, чтобы не пропустить завтрак, обед и ужин, которые предусмотрены схемой "все включено", они предпочитают не выходить из отеля. В результате основные поездки туристов — из аэропорта в отель и обратно. Из-за этого приезжие, считают в конфедерации, возвращаются в свою родную страну, не зная исторической и культурной красоты региона.

Кроме того, торговцы туристических регионов зачастую жалуются на отсутствие прибыли, поскольку туристы предпочитают находиться в отелях.

"Если мы ликвидируем систему "все включено", туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам. Это позволит оживить ремесленный сектор и способствовать глобальным национальным целям", — заявил Паландокен.

Также, считает он, для того, чтобы увеличилась посещаемость достопримечательностей и культурных мест, "туристы должны видеть брошюры об исторических и туристических местах, везде, куда бы они ни пошли".

Турция может отменить в отелях систему "все включено"
CC BY 2.0 / Sarah & Austin Houghton-Bird / Turkey Oct 2013 112
Минздрав советует белорусским туристам в Турции не купаться в бассейнах

Турция была первой страной, которая начала использовать схему "все включено". Схема была введена в действие в первой половине 1990-х годов и использовалась практически во всех курортных регионах.

По данным конфедерации, в среднем каждый отдыхающий в этой стране тратит не менее 570 долларов.

Турция рассчитывает к 2023 году войти в пятерку лучших в мире туристических направлений и обслуживать около 50 миллионов туристов в год. Однако, как считают эксперты, вряд ли это возможно, пока действует система "все включено".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется, что с ликвидацией принципа "все включено" туристы будут чаще посещать достопримечательности и больше ходить по магазинам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Какой сегодня праздник: 1 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика