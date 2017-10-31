7 ноября: краткий гид к 100-летию Октябрьской революции

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. День Октябрьской революции 1917 года отмечается ежегодно 7 ноября. "Октябрьский переворот" является одним из крупнейших политических событий XX века, которое сильно повлияло на развитие всемирной истории. Именно в результате Октябрьской революции в России началась Гражданская война.

До 1991 года в Советском Союзе этот праздник являлся главным в году, оставаясь в течение всей эпохи СССР "красным днем календаря".

В Беларуси сегодня этот день также является праздником. В Минске проходят экскурсии по местам Октябрьской революции, например, в доме-музее Первого съезда РСДРП, который уцелел во время бомбежек ВОВ. Также ежегодно 7 ноября коммунисты возлагают цветы к памятнику Ленину, а в минувшем году в Минске был открыт еще один монумент в честь вождя мирового пролетариата. Памятник вернули на место спустя 20 лет .

Год назад Sputnik познакомился с семьей, для которой 7 ноября стало сакральной датой в жизни .



© Sputnik/ РИА Новости "Арест Временного правительства. Петроград, 26 октября 1917 года", художник М. Соколов.

Почему День Октябрьской революции отмечается в ноябре?

Дело в том, что восстание началось 25 октября 1917 года. В то время в России жили по юлианскому календарю. Однако с февраля 1918 года было решено перейти на григорианский календарь, таким образом 25 октября превратилось в 7 ноября. Однако день начала революции по-прежнему ассоциировался с октябрем, потому и сохранилось название.

Что вообще произошло в рамках Октябрьской революции?

Февральскую буржуазно-демократическую революцию 1917 года встретили с энтузиазмом, она покончила с абсолютной монархией в России, но вскоре расстроила рабочих, армию и крестьян, которые рассчитывали на окончание войны, демократическое общество, облегчения трудовых условий и передачу земель крестьянам. Временное правительство медлило, Россия продолжала участвовать в первой мировой войне, общенациональный кризис только углублялся. Попытки проведения земельной реформы и введения восьмичасового рабочего дня большинством состава Временного правительства блокировались. Все это стало предпосылками для усиления националистических партий на окраинах и крайне левых в центре страны.



© Sputnik/ Сергей Пятаков Остановленные в Эрмитаже во время революции часы заведут снова

В это время в стране окончательно сложилась система Советов рабочих и солдатских депутатов. Именно эта система стала альтернативой Временному правительству. Формирование Советов началось еще во время Первой русской революции 1905 года. Советы поддерживали милиция, фабричные и крестьянские комитеты.

Система Советов, в отличие от Временного правительства, требовала немедленного прекращения войны, реформ, что находило все большую поддержку среди озлобленных масс.

Самые активные действия предпринимали большевики, они приняли решение и объявили курс на подготовку и проведение социалистической революции в России. Руководило вооруженным восстанием созданное Политбюро. Главой стал Владимир Ленин, также организаторами были Лев Троцкий и Яков Свердлов. Кроме того, в Политбюро входили Иосиф Сталин, Григорий Зиновьев, Андрей Бубнов. Осуществлял руководство восстанием Военно-революционный комитет Петроградского Совета. В него вошли и левые эсеры.

18 октября Петроградский гарнизон заявил о том, что больше не подчиняется Временному правительству. А с 24 октября отряды Военно-революционного комитета заняли в Петрограде ключевые места, такие как вокзалы, типографии, мосты, телеграфы, банки и электростанции.

В ночь на 25 октября в вопросе двоевластия в России была поставлена точка, к утру только Зимний дворец остался под контролем Временного правительства, однако и он был окружен отрядами красной гвардии. Уже в 10 утра того же дня Военно-революционный комитет сообщил, что "государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов".



© Sputnik/ Александр Чепрунов Картина "Зимний взят", художника В. Серова

Вечером 25 октября в Смольном открылся II Всероссийский съезд Советов, который провозгласил переход всей власти к Советам. А к двум часам ночи 26 октября Временное правительство было арестовано после штурма Зимнего дворца. В этот же день съезд принял два Декрета: о земле и о мире. Согласно первому, помещичья земля передавалась крестьянам, леса и воды национализировались. А согласно Декрету о мире, всем воюющим странам предлагалось приступить к переговорам, чтобы заключить всеобщий демократический мир. Кроме того, в качестве правительства был сформирован Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным. Это стало первым высшим органом государственной власти Советской России.



© Sputnik/ Станислав Андросик / Александр Шурмелев Видеофакт: реквием по Ленину представили в Минске

В результате Октябрьской революции было свергнуто Временное правительство. Бездействие Временного правительства, поддержка большинства людей и отсутствие у меньшевиков альтернативы большевизму предопределило успех восстания. Вместо буржуазного правительства страну возглавило пролетарское.

Безусловно, у этого дня спорная идеологическая подоплека. И политики, и ученые до сих пор расходятся во мнениях при оценке событий Октябрьской революции. Кто-то считает, что революция 1917 года – настоящая катастрофа, которая привела к Гражданской войне, кто-то — что это величайший шаг в истории России в сторону прогресса. Точек зрения и предположений на этот счет существует много, тем не менее этот этап в нашей истории является свершившимся фактом.

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