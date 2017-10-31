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"Белавиа" в 2018 году собирается открыть рейсы в Анапу, Казань и Таллин

01.11.2017 14:29 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. "Белавиа" к летнему сезону 2018 года намерена открыть рейс Минск — Анапа, сообщил генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров на пресс-конференции в среду в Минске.

"У нас уже практически принято решение об открытии рейса на летний период в Анапу", — сказал Гусаров.

"Белавиа" в 2018 году собирается открыть рейсы в Анапу, Казань и Таллин
© Фото: Белавиа
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Рассказывая о новых рейсах, которые могут быть открыты в ближайшее время, он также отметил, что компания заинтересована в том, чтобы в будущем году открыть рейс из Минска в Казань. По его словам, Казань — один из российских городов, где пройдет ЧМ по футболу.

"Если не полетит российская авиакомпания, то мы сами полетим", — сказал Гусаров. При этом он отметил, что также в связи с ЧМ "Белавиа" заинтересована совершать рейсы в Ростов.

По его словам, планируется открыть рейс в Новосибирск. Гендиректор авиакомпании также сообщил о планах проводить политику снижения стоимость билетов, отметив, что в течение 2017 года она снизилась на 12%.

В свою очередь генеральный директор РУП "Национальный аэропорт Минск" Дмитрий Меликян рассказал о новых рейсах, которые предлагают иностранные авиакомпании.

По его словам, в настоящее время идут переговоры с "ЮВТ Аэро" (Татарстан) об организации полетов Казань – Минск — Казань, планируется также авиарейс Таллин – Минск — Таллин. Также идут переговоры с авиакомпаниями "Саратовские линии" и "Нордавиа".

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с проведением Чемпионата мира по футболу белорусский авиаперевозчик намерен летать в Казань, где будут проходить игры в рамках ЧМ.

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