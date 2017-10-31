О чем врут мужчины: 9 самых распространенных вариантов

Согласно исследованиям, женщины врут в три раза меньше мужчин, а точнее около 3 раз в день, в то время как мужчины до 6 раз в день. Внятного ответа, почему сильный пол врёт, пока нет. Возможно, они думают так произвести впечатление на женщину или же не желают её чем-то обидеть. Они лгут, потому что хотят уложить ее в постель или потому, что они чего-то боятся. Итак, 9 самых распространенных вариантов лжи.





1. У меня никого нет

Ни одна женщина не поймет эту ложь. Почему он говорит, что не женат или у него нет подруги? Независимо от того, счастливы ли его отношения или нет, мужчина не должен врать по поводу своих обязательств перед кем-то. Если он все же врет, то ему от вас нужно только одно. А в целом он не хочет никаких отношений и обязательств, потому что у него они уже есть. Малоприятно понимать, что вами просто умело воспользовались.

2. Я никогда не причиню тебе боль

Может быть, у него действительно самые хорошие намерения. Но мы всего лишь люди, поэтому делаем ошибки. Если он так говорит, то слышать это приятно. Он показывает, что заботится о вас, но женщина никогда не должна воспринимать такие слова на веру. Всегда может возникнуть ситуация, когда вам причинят боль, возможно и непреднамеренно.

3. Это всего лишь моя бывшая одноклассница!

Это привычная ложь, которую мужчина говорит только для того, чтобы успокоить вас и не вызвать подозрения. Конечно, у него действительно может ничего и не быть с этой девушкой, но вы способны немного приревновать. Кстати, такая реакция показывает, что она ему нравится гораздо больше, чем он хочет признавать. Ну и вероятность дружбы между мужчиной и женщиной – все еще вопрос открытый.

4. Это всего лишь моя коллега по работе

Такая же ситуация, как и в предыдущем пункте. Он просто хочет успокоить вас. Ну или усыпить вашу бдительность. Но вы ведь и сами знаете, что некоторые отношения могут заканчиваться по причине служебных романов. Они проводят много времени на рабочем месте, поэтому сотрудники становятся ближе и роднее. Не говоря уже о командировках, которые могут быть опасны для любых отношений.

5. Ты первая женщина, с которой я это делаю

Если честно, то это безобидная ложь. Представьте, что вы готовите ужин вместе или вместе занимаетесь дайвингом. Это так приятно, что вы создаете свои собственные воспоминания, и это делает ваши отношения крепче. Поэтому, когда он добавляет, что вы первая и единственная, с кем он это делает, вы можете только улыбнуться. Такое признание означает, что мужчина наслаждается временем с вами и хочет произвести на вас впечатление.

6. Моя машина сломалась, и я никак не мог связаться с тобой

Мы живем во времена смартфонов и социальных сетей, поэтому любое оправдание тому, что у него нет возможности связаться с вами, звучит фальшиво! Сломанный автомобиль, разряженный телефон, потерянный кошелек – это слишком банальные отговорки, вместо того, чтобы искать убедительные объяснения. В таких случаях вы можете заставить его сказать вам правду, но будьте готовы, что это может быть болезненно.

7. Да, я встретился с ней, но у нас ничего не было

Если мужчина не сказал вам, что встретил свою бывшую, это означает, что он в курсе о неправильности своего поступка, и он знал, что вы будете ревновать. Затем он говорит: «Да, встретил, но ничего между нами не было». Если это не важно, почему он не хочет об этом говорить? Такая ложь может восприниматься еще хуже, особенно если кто-то увидел его с этой девушкой и немедленно вам доложил.

8. Я перезвоню тебе

Это самая популярная ложь среди мужчин. Он говорит, что перезвонит, но не делает этого. Затем вы встречаете его на улице или в магазине, и он врёт дальше, говоря, что потерял ваш номер телефона. Это приятно, что мужчина не хочет причинять вам боль, но тут слишком очевидно, что он в вас попросту не заинтересован. Если мужчине нравится женщина, он будет делать все возможное, чтобы связаться с ней.

9. Я в порядке (Всё в порядке)

Женщины лгут реже, чем мужчины, но они делают это лучше. Психологи утверждают, что это результат женской уникальной способности контролировать эмоции, связанные с виной. Однако существует ложь, которая универсальна. Это фраза: «Я в порядке». Женщина произносит эту фразу для того, чтобы мужчина сам догадался о её эмоциях. Мужчина произносит эту фразу, потому что не хочет ни о чем разговаривать или не желает вас расстраивать.

Текст: Flytothesky.ru