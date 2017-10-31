7 каждодневных действий, которые вредят вашей спине

Все когда-либо жаловались на боли в спине. На самом деле, это один из самых распространенных недугов, которым страдают миллионы людей. Эти боли, спазмы и неприятные ощущения могут быть вызваны банальными ежедневными привычками: от выполнения домашней работы до курения. С возрастом суставы становятся менее гибкими; жидкость, содержащаяся в них, уменьшается, а хрящи начинают изнашиваться. Обратите внимание на то, что вы делаете каждый день, и не удивляйтесь возмущению вашей спины.





1. Чистка зубов

Такая обычная и рутинная привычка, как чистка зубов, может отрицательно повлиять на позвоночник. Хотя это звучит наверняка странно для вас, но при чистке зубов мы слишком сильно наклоняем голову или всё туловище, не осознавая этого. В результате позвоночник испытывает достаточно большую нагрузку, и со временем мы можем начать страдать от болей. Когда вы чистите зубы, старайтесь опереться свободной рукой на зеркало или то, что находится перед вами.

2. Мытье посуды

Это еще одна ежедневная задача, которая может вызвать боли в спине в долгосрочной перспективе. Когда вы моете посуду, то склоняетесь над раковиной, что вредно для позвоночника. Именно так: сам факт мытья посуды является виновником болей в спине, поскольку при такой позе существенно возрастает внутреннее давление. Старайтесь опираться коленом на стул или табуретку, чтобы это давление уменьшить.

3. Ношение сумок

Это тоже привычное действие: после закупок в магазине мы складываем все продукты в сумку. В одну сумку! И несем её в одной руке, хотя она довольно увесистая. Тяжесть заставляет вас сгибаться в одну сторону, что очень нехорошо для спины. Лучше купите два пакета и разместите продукты равномерно, чтобы распределить вес и защитить позвоночник. Кроме того, не забывайте, что при подъёме тяжелых сумок всегда сгибайте колени, а не спину.

4. Мытье полов

Когда в обиходе еще не было современной швабры, люди вручную протирали пол тряпкой, поэтому им приходилось сгибать спину. В такой позе ноги и позвоночник подвергаются очень сильному давлению, что приводит к сильным болям. Это может показаться очевидным, но никогда не мойте пол руками – используйте для этого самую простую швабру.

5. Завязывание шнурков

Завязывание шнурков – это действие, которое выполняется за 10 секунд. Конечно, за такой промежуток времени с вашей спиной ничего не случится. Однако вы должны знать, что когда вы так низко сгибаетесь, это может плохо воздействовать на позвоночные диски. Поэтому, если вам приходится завязывать шнурки неоднократно в течение дня, каждый раз, когда вы наклоняетесь, вы травмируете позвоночник. Чтобы избежать такой проблемы, завязывайте шнурки в положении сидя.

6. Ношение рюкзака

Эта привычка очень распространена среди школьников и молодежи. Будьте внимательны, чтобы у вас в рюкзаке не было избыточного веса. Оставьте дома то, что вам, скорее всего, не понадобится, чтобы не перегружать позвоночник, потому что вес и неправильный способ ношения рюкзака серьезно ему вредят. У рюкзака два ремня, поэтому носите его на спине, а не на одном плече. Вес всегда должен быть равномерно распределен – и это основное правило.

7. Подъем чего-то тяжелого с высоты

Возможно, вам нужно снять что-то тяжелое с верхних полок шкафа, но когда вы тянетесь вверх, ваш позвоночник тоже тянется с вами. Если вы добавите к этому огромное давление при снятии тяжести с полки, то межпозвоночные диски испытают резкую нагрузку от большого веса, что очень вредно. Когда вам нужно взять что-то с высокого места, лучше воспользуйтесь стулом, чтобы уменьшить давление. Снимать тяжелую вещь с полки нужно на уровне груди.

Текст: Flytothesky.ru