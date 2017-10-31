Тест: В глубинах заброшенного здания

Этот сценарий ведет нас в темный мир, где линия между острыми ощущениями и реальным страхом размыта.





Запишите свои ответы на следующие вопросы:

1. Вы находитесь в старом заброшенном здании, куда уже много лет не ступала нога человека, и там вы обнаруживаете лестницу, ведущую под землю. Вы медленно спускаетесь по ней, считая свои шаги. Один шаг… второй… третий. Сколько шагов вы делаете вниз?

2. В подземной комнате кромешная тьма. Вдруг из темноты до вас доносятся звуки другого человека. Что он делает? Тихо плачет? Громко стонет? Или вы слышите его голос, который что-то вам говорит?

3. Как вы реагируете на звуки, исходящие от этого человека? Вы пытаетесь найти источник? Или ваша первая реакция – это быстро подняться по лестнице, не оглядываясь? А может быть вы парализованы страхом и застыли на месте там, где стоите?

4. Вы видите фигуру, спускающуюся вниз по лестнице к вам, и слышите, как этот человек зовет вас по имени. Кто этот человек?

Ответы:





Заброшенные здания и подземные комнаты символизируют скрытые воспоминания и старые психологические шрамы. У всех нас был опыт или личные травмы, которые мы бы предпочли не вспоминать. Но память не так легко стереть, и то, что мы надеялись забыть, задерживается надолго. Ваши ответы на эту ситуацию показывают, как вы справляетесь с болезненными воспоминаниями из прошлого.

1. Количество шагов вниз по лестнице указывает на то, как влияют на вас старые психологические травмы. Люди, насчитавшие только несколько ступенек вниз, испытывают слабый негативный эффект от прошлого. Те, кто описывают длинную лестницу, ведущую глубоко под землю, страдают от глубоких душевных ран и потрясений.

2. Звуки, услышанные вами из темноты, демонстрируют то, как вы прошли через негативные переживания в своем прошлом. Те, кто слышит тихий плач, обычно получали помощь и утешение от окружающих. Слезы, которые вы выплакали, не были напрасны. Люди, слышащие стоны, переживали тяжелые времена в своем прошлом. Стон – это ваша собственная глубоко спрятанная боль. Возможно, пришло время открыть дверь и позволить солнцу осветить эту подземную комнату, чтобы она не выглядела столь мрачно. Если вы услышали голос, говорящий с вами, это значит, что вы носите свои старые шрамы с гордостью, отказываясь думать о них как о ранах, ведь то, что нас не убивает, делает нас однозначно сильнее.

3. Ваша реакция на звуки в темноте показывает, как вы справляетесь с болезненными аспектами своего прошлого. Если вы отправитесь искать источник звука, то вы, вероятно, всегда сами берете ответственность за происходящее в вашей жизни. Когда вы сталкиваетесь с проблемами, то обязательно находите достойные решения. Те из вас, кто поднимается наверх, чтобы убежать от звуков, обычно игнорируют проблемы в надежде, что они исчезнут сами по себе. Этот подход иногда срабатывает, но не удивляйтесь, когда проблема остается дольше, чем вы ожидаете. Иногда все же нужно встать и посмотреть в лицо своим страхам. Если вы стоите на месте, оцепенев от ужаса, возможно, у вас остались неразрешенные конфликты в вашем прошлом, и они продолжают преследовать вас, не давая возможности двигаться вперед.

4. Человек, который появился на самом верху лестницы и позвал вас по имени, – это тот, на кого вы можете рассчитывать в трудные времена. Вы считаете, что он всегда придет на помощь, утешит вас и поможет исцелить ваши раны.

Текст: Flytothesky.ru