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Забавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно
01.11.2017 19:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Истинная любовь никогда не умирает и не стареет. Она может длиться вечно. И фотографии этих 13 счастливых пар только подтверждают этот факт.
1. Вечная любовь означает поцелуи и объятия
И еще широкие улыбки!
2. Вечная любовь означает все время держаться за руки
И никогда не хотеть их разжимать.
3. Вечная любовь – это приключение
Удивительное приключение, в которое вы вступаете вместе и несете через всю свою жизнь.
4. Вечная любовь означает учить друг друга новым вещам
И наслаждаться жизнью вместе.
5. Вечная любовь означает всем делиться
И нести равные части любой нагрузки вдвоем.
6. Вечная любовь означает, что вы говорите «да» снова и снова
До самого последнего дня.
7. Вечная любовь – непрекращающееся удовольствие
А также странные действия, которые повышают уровень этого удовольствия.
8. Вечная любовь означает романтику
А также сексуальность и озорство.
9. Вечная любовь означает, что обниматься нужно всегда
И при любой возможности.
10. Вечная любовь означает всегда иметь хорошее чувство юмора
И разыгрывать друг друга.
11. Вечная любовь означает вечное движение
И любовь к танцам.
12. Вечная любовь – это праздник на всю жизнь
И радость от того, что вы вместе.
13. Вечная любовь – это когда вам нравятся одни и те же вещи
И вы обожаете делать их вместе.
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Истинная любовь никогда не умирает и не стареет. Она может длиться вечно. И фотографии этих 13 счастливых пар только подтверждают этот факт. 1. Вечная любовь означает...
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