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Забавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно

01.11.2017 19:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Истинная любовь никогда не умирает и не стареет. Она может длиться вечно. И фотографии этих 13 счастливых пар только подтверждают этот факт.

1. Вечная любовь означает поцелуи и объятия

И еще широкие улыбки!

Забавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно

2. Вечная любовь означает все время держаться за руки

И никогда не хотеть их разжимать.

Забавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно

3. Вечная любовь – это приключение

Удивительное приключение, в которое вы вступаете вместе и несете через всю свою жизнь.

Забавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно

4. Вечная любовь означает учить друг друга новым вещам

И наслаждаться жизнью вместе.

Забавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно

5. Вечная любовь означает всем делиться

И нести равные части любой нагрузки вдвоем.

Забавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно

6. Вечная любовь означает, что вы говорите «да» снова и снова

До самого последнего дня.

Забавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно

7. Вечная любовь – непрекращающееся удовольствие

А также странные действия, которые повышают уровень этого удовольствия.

Забавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно

8. Вечная любовь означает романтику

А также сексуальность и озорство.

Забавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно

9. Вечная любовь означает, что обниматься нужно всегда

И при любой возможности.

Забавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно

10. Вечная любовь означает всегда иметь хорошее чувство юмора

И разыгрывать друг друга.

Забавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно

11. Вечная любовь означает вечное движение

И любовь к танцам.

Забавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно

12. Вечная любовь – это праздник на всю жизнь

И радость от того, что вы вместе.

Забавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно

13. Вечная любовь – это когда вам нравятся одни и те же вещи

И вы обожаете делать их вместе.

Забавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно

Текст: Flytothesky.ruЗабавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно

 
 
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Истинная любовь никогда не умирает и не стареет. Она может длиться вечно. И фотографии этих 13 счастливых пар только подтверждают этот факт. 1. Вечная любовь означает...

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