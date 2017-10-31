Забавные и трогательные пожилые пары, которые доказывают, что любовь может длиться вечно

Истинная любовь никогда не умирает и не стареет. Она может длиться вечно. И фотографии этих 13 счастливых пар только подтверждают этот факт.

1. Вечная любовь означает поцелуи и объятия

И еще широкие улыбки!





2. Вечная любовь означает все время держаться за руки

И никогда не хотеть их разжимать.

3. Вечная любовь – это приключение

Удивительное приключение, в которое вы вступаете вместе и несете через всю свою жизнь.





4. Вечная любовь означает учить друг друга новым вещам

И наслаждаться жизнью вместе.





5. Вечная любовь означает всем делиться

И нести равные части любой нагрузки вдвоем.





6. Вечная любовь означает, что вы говорите «да» снова и снова

До самого последнего дня.





7. Вечная любовь – непрекращающееся удовольствие

А также странные действия, которые повышают уровень этого удовольствия.





8. Вечная любовь означает романтику

А также сексуальность и озорство.





9. Вечная любовь означает, что обниматься нужно всегда

И при любой возможности.





10. Вечная любовь означает всегда иметь хорошее чувство юмора

И разыгрывать друг друга.





11. Вечная любовь означает вечное движение

И любовь к танцам.





12. Вечная любовь – это праздник на всю жизнь

И радость от того, что вы вместе.





13. Вечная любовь – это когда вам нравятся одни и те же вещи

И вы обожаете делать их вместе.





Текст: Flytothesky.ru